Pinto Martins - O longo vôo de volta

Os ares já estavam em movimento quando Euclides Pinto Martins resolveu empreender a aventura que lhe traria, em pequeno espaço de tempo, a glória e a morte. Santos Dumont já havia feito seu "14-Bis" deslumbrar uma multidão de parisienses em La Bagatelle. Os irmãos Wright haviam demonstrado seu questionável pioneirismo. Mulheres possuíam brevês, o combate aéreo havia sido testado com sucesso e voos transcontinentais já eram uma realidade.

Desde o final de 1921, Pinto Martins possuía brevê de piloto. Em janeiro de 1922, numa festa no Clube Naval de Nova Iorque, conhecera Walter Hinton, instrutor de vôo na Flórida, a quem expusera o plano com que sonhava há quatro anos: o primeiro vôo ligando os Estados Unidos ao Brasil.

O jornal "O Paiz", do Rio de Janeiro, que divulgou esses dados a 8/2/1923, dá os demais detalhes da aventura. O banqueiro Andrew Smith jr., financia o avião. A tripulação se forma, reunindo um mecânico da fábrica Curtiss, John Wilshusen, o jornalista George Bye, do "New York World", editor primeira revista americana sobre aviação; o cinegrafista da "Pathé News", Thomas Baltzell; além de Hinton como piloto e Martins como co-piloto e navegador.

"O motivo oficial para a viagem era participar das comemorações do centenário da Independência" - diz o filatelista Firmino Araújo. "Minha impressão é que Pinto Martins tinha a intenção de estabelecer uma linha regular de vôo Nova Iorque-Rio de Janeiro".

Firmino é um pesquisador cauteloso, que só aceita como verdadeiro aquilo que possa ser documentado. Daí ser pouco positivo sobre alguns pontos da vida de Pinto de Martins, dos quais não conseguiu comprovação. A viagem a Londres, por exemplo, que teria empreendido antes de vir ao Rio, o trabalho como Adido à Embaixada brasileira, entre 1919 e 1922, ou sua morte por suicídio no dia 12 de abril de 1924.

Existem três possibilidades para a morte dele" - enumera Firmino: "Crise de depressão, causada por dificuldades financeiras. Um envolvimento da Standard Oil, hoje Esso, contra a idéia dele de explorar petróleo no Brasil. Ou um caso passional, envolvendo a mulher com quem ele vivia, porque parece que era muito ciumento". O que Firmino sabe como certo é que o processo de investigação foi encerrado como suicídio, o mesmo laudo que também receberia a morte de Santos Dumont, em 1932. Nuvens negras bem mais reais pairavam sobre o destino de Martins e seus companheiros na vinda para o Brasil, ao sobrevoarem a área do Caribe. O "Sampaio Corrêa", hidroavião biplano com o nome do Senador que presidia o Aero Club do Rio, havia saído da Filadelfia a 8/8/1922. Fizera escala em Nova Iorque, com uma multidão acenando na partida, e assim

que os lenços brancos desapareceram no horizonte os aviadores descobriram, da pior maneira, que o vôo ia ser difícil. A época era propícia a ciclones e a cerração que impedia Martins de ver o rosto de Hinton, sentado a seu lado, derruba o avião perto de Cuba, num mar onde rondavam tubarões.

Um navio americano consegue resgatá-los, com prejuízo de toda a bagagem e, pior ainda, do hidroavião. Mas não será um acidente qualquer que irá impedir a concretização da aventura. O jornal de Bye consegue outro hidroavião biplano, com hélices de madeira e asas de pano, conforme descrito em algumas fontes. É batizado "Sampaio Corrêa II" e a viagem recomeça a 3 de setembro. "Hélice de madeira era possível" - analisa Firmino, sempre cauteloso. "Mas essa história de asas de pano, não sei, acho meio difícil". De pano ou não, o fato é que o segundo "Sampaio Corrêa" desempenha corretamente seu papel, apesar de constantes problemas técnicos obrigando os aviadores a "esperas e desesperos", como escreveu Rachel de Queiroz na revista "O Cruzeiro".

Desce com sucesso nas águas de Nassau, Porto Rico, Martinica, Port-of-Spain, Georgetown, Paramaribo e Caiena, antes de tocar em águas brasileiras. O dia era 17 de novembro e o local o rio Cunani, na região do Oiapoque. Daí em diante, cada aterrissagem é noticia, acompanhada pelos telégrafos dos jornais nos pontos de partida ou de chegada.

No céu de Belém, a 3 de dezembro, Martins assume o comando e faz evoluções sobre a torre da igreja de Nazaré, para deslumbramento geral. "Nunca me senti tão orgulhoso de ser brasileiro", diz.

Uma escala rápida em Camocim, no dia 19. Lá havia nascido a 15/4/1892 e saído ainda criança, com a família, para o Rio Grande do Norte. Aracai, a 20 de dezembro, e depois Natal. O pouso na cidade deve ter trazido lembranças de sua partida para os Estados Unidos, em 1908, um "moço de convés" acostumado a trabalhar no mar, sonhando com diploma em Engenharia Mecânica. Conseguiria este diploma três anos mais tarde, na Universidade da Pensilvânia.

Recife a 26 de janeiro de 1923. Uma multidão aguarda os viajantes, e as fotos comprovam a curiosidade que despertam. No Recife, havia morrido a primeira esposa de Pinto Martins, a norte-americana Gertrude MacMillan, em 1918. Em Natal havia nascido, em 1914, a filha Ceres, que morreria aos 31 anos num acidente de avião.

Do Recife, Pinto Martins retorna aos Estados Unidos, logo após a morte da esposa, com idéia de adquirir navios para uma companhia de cabotagem no Brasil. Casa-se outra vez, com a norte-americana Adelaide Sullivan, e torna-se pai de Adelaide Lillian, nascida em 1920.

Os pousos continuam, na rota final. Chegam a Maceió em 30 de janeiro. Salvador, Porto Seguro, Vitória no dia 5 de fevereiro. Os telégrafos enviam mensagens para o Rio de Janeiro, que aguarda os aviadores. Cabo Frio é a última escala, antes de apontarem no horizonte da baía da Guanabara, dia 8/2/23. A viagem chega ao final após 175 dias, resumidos a 100 horas de vôo. O presidente Arthur Bernardes decretara feriado e a chegada é descrita como "gloriosa", "consagradora", "apoteótica". Os jornais dedicam páginas inteiras ao evento, descrevendo o comportamento do povo, carregando os heróis nos braços, a recepção pelo Presidente, a presença de Santos Dumont, as homenagens prestadas pela cidade, que aproveita a animação do carnaval para fazer de tudo uma festa só.

A morte do "heroi"

A glória dura pouco e os aviadores traçam seus planos para o futuro. Pinto Martins toma interesse pela exploração de petróleo no Brasil e se prepara para adquirir à viúva de José Bach, que Monteiro Lobato considera "o mártir número um do petróleo", os direitos da prospecção.

Em algum momento após sua chegada se envolve com uma bailarina chamada Aída Understone, ou talvez Aída Anderson, como acredita Firmino Araújo, e que seria estrangeira. "Tem um lado do Pinto Martins meio misterioso, meio curioso" - diz Firmino.

É um mistério, por exemplo, o que ele, "com sua bela figura de caboclo", e Hinton, "louro, perfil de medalha", segundo descrição do jornal "O Paiz", teriam discutido numa mesa da boite High-Life, na presença de Aída, demonstrando "visível contrariedade" em alguns momentos.

No dia seguinte, Martins estava morto, com um tiro na têmpora. O cenário da morte, segundo Monteiro Lobato no livro "Escândalo do Petróleo e do Ferro", teria sido um quarto de hotel. Outra versão diz que teria sido na casa da rua Gomes Freire n° 106, onde estava morando com dois irmãos.

Lobato diz que o aviador estava fechando negócios relativos ao petróleo, mas quanto a isto Firmino também recomenda cautela. Ninguém viu o telegrama no qual Pinto Martins comunica a seu sócio em Maceió: "Assinarei contrato em três dias", coincidentemente na mesma data em que completaria 32 anos.

O Brasil é um País onde a memória não costuma ser muito exercitada. O passado é quase sempre ignorado, seus heróis são esquecidos, monumentos, praças e cidades, que compõem o patrimônio histórico, artístico e cultural, depredados. Exemplo disso é o absoluto esquecimento em que foi mantido Euclides Pinto Martins, um cearense de Camocim, cuja única referência no Estado é o aeroporto que ostenta seu nome, desde 52, a partir da Lei Federal do deputado Adahil Barreto.

Poucos sabem que foi ele, junto com o piloto americano Walter Hinton, o idealizador do primeiro vôo Nova Iorque-Rio de Janeiro, realizado entre 1922 e 1923, no "Sampaio Corrêa", um hidroavião biplano, de 28m de envergadura, impulsionado por dois motores de 400 HP, com asas de pano, pesando no ar oito toneladas. Na ocasião seu feito foi considerado o maior da aviação mundial.