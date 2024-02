Há 30 anos

1994. ESPORTES

Justiça impede Maradona

Buenos Aires - Maradona foi proibido pela Justiça argentina de deixar o país, até que os tribunais decidam sobre o processo contra ele por atirar sobre os jornalistas com uma espingarda de ar-comprimido. Pelo menos quatro jornalistas teriam sido feridos ligeiramente na quarta-feira ao serem alvejados diante da casa do jogador.

1994. CHACINA

Vítimas da chacina do Crato

Francisco Demontier (Da Sucursal do Cariri) - Por determinação do Tribunal de Justiça do Estado foram exumados, ontem à tarde, os corpos do advogado Manoel Almino de Lima e da acadêmica Soraya Garcia Bezerra de Melo. Antes da exumação, os peritos realizaram vistoria no local da chamada "Chacina do Crato" e a reconstituição do crime.

Há 60 anos

1964. POETA

Morre Piérre Luz

A cidade toda recebeu consternada a notícia do falecimento, ontem, nesta capital, do poeta Pierre Luz, cujo óbito se verificou às 18 horas. Piérre Luz vinha doente há algum tempo. Seu passamento verificou-se em face de um derrame cerebral. Foi autor do Hino de Fortaleza, uma das suas maiores produções, e do poema "Se as estrelas calassem".

1964. INTERNACIONAL

Atentado em Chipre

Washington, 5 (FP) - os Estados Unidos expressaram sua indignação diante do atentado de que foi objeto sua embaixada em Nicósia e solicitaram ao Governo de Chipre o castigo dos culpados. Duas explosões ocorreram ontem na Embaixada norte-americana em Nicásia e um soldado de infantaria foi ferido - confirmou-se no Departamento de Estado.

Há 90 anos

1934. CEARÁ

Inaugurado reservatório do Choró

Foi ontem oficialmente inaugurado o açude do Choró, o grande reservatorio que, ocupando uma area de 19 milhões de metros quadrados, manteve em sua construção uma media efetiva de 2000 homens. O açude, que tem a capacidade para 143 milhões de mts.3, está sutuado no Boqueirão de Choró, distante 27 quilometros da cidade de Quixadá.

1934. MUNDO

Gold standard bullion

Washington, 2 (via aerea) - Com a assinatura do decreto sobre a fixação do preço ouro, os Estados Unidos voltaram, virtualmente, ao padrão-ouro, embora sobre bases praticamente diferentes das que regiam a fixação universal desse standard. Agora a circulação fiduciaria será lastreada pelo ouro em barras bullion, que ninguem poderá comprar individualmente.