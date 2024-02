Há 15 anos

2009. ECONOMIA

República Checa busca parcerias

Em sua passagem por Fortaleza, o embaixador da República Checa no Brasil, Ivan Jancarek, destacou a importância de possíveis parcerias com o Ceará, lembrando que o país é dependente de importação de energias naturais, enquanto o Estado é uma região com grande potencial de energia eólica e solar. A Embaixada da República Tcheca no Brasil inaugurou um consulado.

2009. ITÁLIA

Berlusconi desafia Judiciário

Apoiado pela Igreja Católica, o governo do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, desafiou ontem, por duas vezes, o presidente da República, Giorgio Napolitano, e o Poder Judiciário de seu país, mobilizando-se para tentar forçar a interrupção da eutanásia da italiana Eluana Englaro, 37, em coma há 17 anos após um acidente de carro.

Há 35 anos

1989. INTERNACIONAL

Animais ameaçados pelo petróleo

Santiago do Chile - O petróleo derramado no naufrágio do barco argentino "Bahía-Paraíso", na costa ocidental da península antártica de Palmer, ameaça a vida de mais de 29 mil pingüins, 240 mamíferos e milhares de aves que habitam uma área de 17 quilômetros quadrados da baia Arthur, informou ontem, em Santiago, o Instituto Antártico do Chile (Inach).

1989. CARNAVAL

Maracatus salvam carnaval de rua

Este ano, com a Prefeitura alegando que os cofres estavam vazios e com o desentendimento entre a Federação Cearense de Blocos e a Emcetur, o desfile oficial acabou não acontecendo. Os maracatus, escolas de samba, blocos e cordões se apresentaram separadamente, nos bairros e no interior do Estado. Quem saiu ganhando foi o povo.

Há 65 anos

1959. CRISE

A falta de pneu provoca crise

Agrava-se a cada dia que passa a falta de pneus na praça de Fortaleza, como ocorre em todo o Brasil, São Paulo e Rio já estão sentindo a escassez de pneus, sendo que inúmeras empresas de transporte estão suspendendo suas atividades, principalmente em São Paulo. No Rio, as empresas de ônibus são as mais prejudicadas. Não há mais pneus, nem possibilidades de recauchutar.

1959. MUNDO

Universidade de Havana

HAVANA, 11 - (FP) - A direção da Universidade de Havana está agora inteiramente nas mãos dos estudantes. Por outro lado, desde novembro de 1956, ou seja, desde o comêço da revolução de Fidel Castro, havia cessado a atividade da Universidade. Mas, agora, a Federação Estudantil de Havana está encarregada da direção de todos os serviços.