Há 20 anos

2004. NATAÇÃO

Brasil ganha 13 medalhas

Os nadadores brasileiros conseguiram 5 indices para o Mundial de Indianápolis, que acontece em outubro, e 13 medalhas no primeiro dia de finais da última etapa da Copa do Mundo em piscina curta, temporada 2003/2004, no complexo Miécimo da Silva, Rio de Janeiro - foram 2 de ouro, 6 de prata e 3 de bronze. Os medalhistas revelaram que ainda não estão na melhor forma física.

2004. REGRAS

Novas regras na lipoaspiração

O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou, na primeira quinzena de janeiro, novos parâmetros de segurança para a cirurgia de lipoaspiração. As medidas regulamentam desde a correta indicação até o período e as condições de internação. A lipoaspiração representa a maior fatia das cirurgias plásticas realizadas no Ceará: 40%.

Há 40 anos

1984. INTERNACIONAL

Xiítas proclamam vitória no Líbano

Beirute, Washington - O líder do movimento político-militar xiíta Amal, Habih Berri, fez ontem um apelo pedindo trégua total, "após a vitória esmagadora" conseguida por seu grupo e aliados em Beirute Ocidental. Berri reiterou o seu pedido para que o presidente Amin Gemayel renuncie, salientando que ele "perdeu todo apoio interno".

1984. CIÊNCIA

Astronautas afastam 100 metros

Cabo Canaveral - Os astronautas norte-americanos Bruce Mccandles, e Robert Stewart se tornaram ontem os primeiros seres humanos a se impulsionarem pelo vácuo espacial sem cordão de segurança, utilizando equipamento autönomo para se afastar 100 metros do avião espacial Challenger e voltar novamente para

seu interior.

Há 60 anos

1964. MUNDO

Suspensão da água

Havana, 8 (FP) - Fidel Castro anunciou que o abastecimento d'agua à base naval norte-americana de Guantânamo será restabelecido por Cuba durante uma hora por dia, de oito às nove horas locais, para "serviço da população e fins civis", mas que a medida de suspensão do líquido nas horas restantes será mantida até "as últimas consequências".

1964. FAMOSOS

Repolho leva Josefine aos tribunais

Nova Iorque, 7 - (FP) - Josefine Baker, a famosa cantora negra norte-americana e que há muitos anos vive em Paris onde adsotou mais de cem crianças, foi processada nos Estados Unidos por uma mulher que pretende haver sido ferida por um repolho atirado contra ela pela cantora do palco no teato da Filadelfia, no dia 18 de outubro do ano passado.