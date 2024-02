Há 55 anos

1969. ITÁLIA

Italianos querem legalizar divorcio

Roma, 7 - O deputado Italiano Loris Fortuna, dirigente do movimento para a legalização do divórcio, que toma vulto na Itália, disse ontem que o divórcio deve ser considerado como um simbolo que reafirma a Independência do Estado sobre o Vaticano". Na oposição ao projeto tôda a ala de direita fascista. Todos os demais grupos aprovam o projeto.

1969. NIGÉRIA

Nigéria nega ataque contra civis

Lagos, 8 - O comandante da Força Aérea nigeriana, que conta com equipamentos soviéticos, e foi alvo de duras crríticas, negou que um avião federal tivesse realizado missão de bombardeio contra o povoado de Umuohiagu, em poder das tropas separatistas de Biafra. Nêste ataque, perpretado por bombardeiro a jato "Ilyushim", 300 pessoas teriam morrido e 500 ficado feridas.

Há 65 anos

1959. POLÍTICA

A luta de raças nos EUA

RICHMOND - Virginia - 7 - (Por Pierre Durel, da France Presse) - Pela primeira vez em sua história, a Virginia abre para crianças de raça negra as portas de escolas reservadas até agora por crianças brancas. A Virginia, lider dos Estados do Sul na luta para conservar a separação das raças teve de se submeter às pressões da capital federal e enfim admitir pelo menos um começo.

1959. CIÊNCIA

Foguete a Marte

WASHINGTON, 7 - (FP) - Os cientistas norte-americanos têm os meios de, primeiramente, lançar um foguete até Marte ou Venus, e, em segundo lugar de fa-zê-lo escapar à gravitação solar. Seu IPBM "Atlas Ihes fornece essa possibilidade". Foi o que declarou à imprensa o sr. Homer Newell, diretor adjunto da Agência Civil do Espaço.

Há 75 anos

1949. MUNDO

Depende da Rússia a assinatura

Vieria - (De Gustav Merzog, da ONA) - A redação e a assinatura do tratado de paz com a Austria pelos Quatro Grandes dependem da disposição dos russos, de acôrdo com a opinião da chancelaria austríaca, segundo revelou uma alta fonte governamental. Resta apenas saber se os russos estão dispostos a assinar um tratado de paz com a Austria.

1949. INTERNACIONAL

Os turcos acompanham com atenção

Ankara, 7 - (De André Clot, da France Press) - Os circulos turcos seguem com a maxima atenção o desenrolar dos acontecimentos da Palestina e não ocultam sua inquietação ante os efeitos que possam produzir os movimentos de tropas e de unidades navais determinadas pelos britanicos. No entanto, abstém-se de tomar partido por uma ou outra das partes.