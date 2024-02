Há 30 anos

1994. BRASIL

Primeiro satélite brasileiro

São Paulo - O satélite de coleta de dados 1 (SCD1), o primeiro satélite brasileiro, completou um ano, ontem, com absoluto sucesso. O desempenho do SCD1 está acima do esperado, tanto que o seu tempo de vida útil estimado anteriormente em um ano deverá chegar a dois anos. Durante o primeiro ano no espaço, o satélite brasileiro completou 5.250 órbitas em torno da terra.

1994. POLÍTICA

Recusa a criação de Estado branco

Pretória (África do Sul) - O Presidente do Congresso Nacional Africano (CNA) reiterou ontem que a sua organização não aceita a criação de um Estado branco em separado, mas que está disposto a discutir com a ultradireita. Mandela declarou que o CNA havia aceitado "numerosos compromissos", enquanto a Aliança não se moveu um milímetro. "Estão brincando com fogo".

Há 50 anos

1974. TECNOLOGIA

84 dias no espaço

Os astronautas da missão Sky-lab-3 superaram um problema nos foguetes da nave de comando "Apolo", regressando sãos e salvos à Terra, e amerissando no Oceano Pacífico. A equipe completou com êxito uma missão de 84 dias, que se constituiu na viagem espacial mais longa da história. Centenas de marinheiros, aglomerados na coberta do porta-aviões "New Orleans".

1974. NORDESTE

Natal exporta algas para Japão

Recife - O navio Frota Tokio, de Bandeira Nacional, zarpou hoje do porto do Recife rumo ao Japão, levando 170 mil quilos de algas marinhas, vendidas por uma firma de Natal, Rio Grande do Norte, e importadores daquele país, no valor de 78 mil dólares. Tais importadores atual em várias cidades niponicas, como Osaka, Kobi e lokohama.

Há 60 anos

1954. CEARÁ

O primeiro laboratório de águas

Empenhada na campanha contra a esquistossomose, o Serviço Nacional de Malaria incluiu em seus planos a instalação, no Nordeste, do seu primeiro laboratório para analise de águas, indispensável à boa execução do combate áquela endemia. O laboratorio será, realmente, instalado em nossa Capital, para o que já chegaram a Fortaleza, de avião, 32 volumes a êsse fim destinados.

1954. EUROPA

Frio faz dezenas de mortes

Paris, 9 - (AFP) - O frio rigoroso, que flagela há 17 dias a Europa, causou numerosas perdas de vidas humanas e incalculáveis danos materiais. Contam-se perto de 250 mortos, dos quais aproximadamente uma centena na França. O gelo impôs dificuldades á navegação fluvial e marítima. Centenas de garrafas de água mineral explodiram, o vinho gelou nos depósitos e cisternas.