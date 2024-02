Há 20 anos

2004. HABITAÇÃO

Fortaleza: 3° lugar em favelas

O problema das áreas de risco é só mais um entre vários que envolvem a questão habitacional em Fortaleza. Em cada três pessoas que moram na cidade, uma está em favela. Se a estimativa fosse feita por alguma instituição fora do governo poderia ser avaliada como exagerada. Mas os dados são do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

2004. DEVASTAÇÃO

Brasil lidera desmatamento

Banco Mundial (Bird) divulgou ontem o estudo Causas do Desmatamento da Amazônia Brasileira, depois da constatação de que o País foi o lider do ranking do desflorestamento em 2000 entre 188 países e levando em consideração o potencial econômico da região. Segundo o documento, o Brasil desmatou 22.264 quilômetros quadrados de floresta.

Há 30 anos

1994. FORTALEZA

Cheias e deslizamentos

As chuvas ocorridas ontem alteraram mais uma vez a rotina dos fortalezenses. Se, para alguns, as precipitações trouxeram alegrias - diminuindo o calor da cidade e proporcionando de água de graça em locais prejudicados pelo racionamento - para outras pessoas, elas trouxeram apreensão e problemas, incluindo deslizamento de terras no Castelo Encantado.

1994. POLÍTICA

Fim do embargo comercial

O Governo do Vietnã recebeu entusiasticamente o fim do embargo comercial imposto pelos Estados Unidos durante 19 anos, mas muitos dos 27 mil vietnamitas que fugiram de barco para Hong Kong dizem que se sentem traídos pelo Governo de Washington, informou um deles, Hoi Trinh. Hong Kong e várias outras áreas da Ásia vem abrigando relutantemente milhares de vietnamitas.

Há 40 anos

1984. MUNDO

Apreendida literatura cubana

Sidney - Funcionários da Alfândega, confiscaram 56 livros cubanos de um professor australiano no aeroporto desta cidade, porque essas obras poderiam "alentar o terrorismo" - disseram as autoridades. Os livros foram confiscados do Professor Emérito de Zoologia da Universidade da Tasmânia, Bruce Johnson, quando regressou de uma visita a Cuba.

1984. INTERNACIONAL

Diana terá novo filho em setembro

Londres - A princesa Diana, de 22 anos, mulher do príncipe Charles, da Inglaterra, está grávida e deve dar à luz um segundo bebê em setembro - anunciou ontem o Palácio de Buckingham. O anúncio oficial pôs fim a meses de especulações sobre se Diana estaria grávida, à espera de outro herdeiro para o Trono. O bebê, não importa o sexo, será o terceiro na linha de sucessão.