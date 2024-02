Há 25 anos

1999. FUTEBOL

Mudanças no sistema de arbitragem

As mães dos árbitros ficarão gratas se a FIFA aprovar uma proposta feita à entidade modificando o sistema de arbitragem das partidas de futebol para diminuir o número de erros durante os jogos e conseqüentemente a quantidade de protestos contra as marcações. Cada partida passaria a ter dois árbitros dentro de campo. Seriam instaladas microcâmeras nas duas traves.

1999. MERCOSUL

Sem dolarização

A idéia de convergência econômica entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai é considerada interessante pela coordenadora Sandra Rios, da Unidade de Integração Internacional da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A dolarização "nem ao menos faria sentido", já que 28% das exportações brasileiras são destinadas à Europa.

Há 45 anos

1979. CIDADE

Fechamento de lagoa

Moradores do bairro da Serrinha, proximidades da Lagoa de Itaperoaba, estão apreensivos com a iniciativa de fechamento das ruas que dão acesso à lagoa, o que ocasionaria um sério problema social ás dezenas de famílias que precisam do local para sobreviver. Tomada por particulares que se dizem proprietários da lagoa, onde se sustentam 200 lavandeiras.

1979. POLÍTICA

Embaixador assassinado

Embaixador norte-americano no Afeganistão, Adolph Dubs, foi morto durante uma operação de resgate, depois de ter sido sequestrado a caminho da Embaixada. Muçulmanos xiitas que o mantinham cativo no Hotel Kabul trocaram tiros com forças do governo. Não foi possível determinar se os disparos que o atingiram partiram dos xiitas ou dos soldados.

Há 65 anos

1959. NORDESTE

Talvez falte atum na "Semana Santa"

Ainda continuam sem solução o impasse surgido entre a IBRAPE - distribuidora do pescado da "Reizo Moru" - e a COFAP em tôrno do preço do atum. Em face disso, é bem possível que o apreciado peixe falte à mesa não só da população de Fortaleza, como das demais cidades nordestinas, na Semana Santa. A IBRAPE solicitou o aumento do preço daquele produto de 30 para 40,00.

1959. MUNDO

Eliminada a ameaça dos rebeldes

TEGUCIGALPA, 14 (FP) - Noticiava-se que estava praticamente eliminada a ameaça que os rebeldes hondurenhos faziam pesar contra a região setentrional de Honduras. O grupo de insurretos que se apoderara, 3.ª-feira último, da localidade de Olanchito, no departamento de Yoro, fugiu ante o regresso da guarnição que se reagrupara na capital.