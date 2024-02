Há 20 anos

2004. CERIMÔNIA

Maior casamento comunitário

Cerca de 8.000 pessoas estiveram presentes ao maior casamento comunitário do mundo, na manhã de ontem, no Ginásio do Ibirapuera, Zona Sul de São Paulo, segundo o Governo do Estado. No total, 1.434 casais, incluindo os que já tinham vida em comum e com filhos, uniram-se e cinco mil pessoas foram como convidados. O governador Geraldo Alckmin foi padrinho dos noivos.

2004. INUNDAÇÃO

A Arca de Noé de Jaguaribara

Um pedacinho do livro de Gênesis pôde ser presenciado, no sábado, nas ilhas do açude Castanhão, em Nova Jaguaribara. O "dilúvio" registrado, sobre a região foram as primeiras chuvas desse ano, deixando 10, das 40 ilhas do açude (distante 230 quilômetros da capital), com risco de serem inundadas. O Ibama no Ceará iniciou a operação de resgate de animais, répteis e mamíferos.

Há 50 anos

1974. POLÍTICA

Sem carvão para as elétricas

Londres - Os 280.000 mineiros britânicos do carvão concordaram em permitir inspeções de segurança nas minas ameaçadas por inundações subterrâneas, incêndios e explosões. No entanto, os mineiros, com o apoio de outros cinco sindicatos, anunciaram sua proibição total de se fornecer carvão às centrais eletricas do país.

1974. HISTÓRIA

Brasil recupera livros históricos

Londres - O Brasil conseguiu recuperar uma série de livros e outros documentos relacionados com sua História no leilão de Sotheoy, firma londrina que se dedica a transações artísticas. Os lances, que chegaram a 2.571 libras esterlinas, foram feitos pelo embaixador Sérgio Correia da Costa. 1.300 documentos históricos do Brasil não foi vendida, tendo oferecido até 5.000 libras.

Há 80 anos

1944. MUNDO

2.500.000 quilos de bombas

Londres, 16 - Reuters - Foi oficialmente anunciado que a RAF esteve sobre Berlim durante a noite de ontem. Foi o 14° RAID, o 14° dos assaltos maiores, desde que começou a batalha de Berlim, em novembro. O Ministerio do Ar declara que foram lançadas muito mais de 2.500.000 quilos de bombas pesadas sobre a Alemanha, durante a noite de ontem, maior do que qualquer outro da história.

1944. INTERNACIONAL

Finlândia recebeu proposta

NEW YORK, 15 - Reuters - A delegação finlandesa já recebeu as condições de paz da Russia. As condições de paz, que teriam sido propostas pela Russia á Finlandia, compreendem a anexação pela Russia, de todo o istmo da Carelia e da região do lago Ladoga, inclusive as cidades de Sortavala e Viborg, a base naval de Hangoe e parte da região de Petsamo, ao norte da Fin landia.