Há 15 anos

2009. CEARÁ

Homens cavam túnel e furtam Banco

A história do furto ao Banco Central de Fortaleza se repetiu. Desta vez, em Quixadá, a 158 quilômetros da Capital. Os funcionários da agência do Banco do Brasil do município tomaram um susto na manhã de ontem ao perceber que uma grande quantia em dinheiro havia sido roubada do cofre da agência no fim de semana por meio de um túnel cavado nas proximidades do banco.

2009. VENEZUELA

Chávez rumo ao 3° mandato

A emenda constitucional que propõe a reeleição ilimitada do presidente e demais cargos públicos na Venezuela foi aprovada no referendo realizado no domingo, com 54,36% dos votos, abrindo caminho para que o presidente Hugo Chávez possa disputar um terceiro mandato. Com a modificação aprovada, ficam eliminados os limites de mandatos existentes para o presidente.

Há 35 anos

1989. BRASIL

Greve dos coveiros

Salvador - Nove sepultamentos deixaram de ser efetuados ontem, no cemitério do Campo Santo - O maior de Salvador - em virtude da greve dos 85 coveiros e pessoal de obras. Por enquanto a paralisação atinge apenas os coveiros do Campo Santo, mas pode ser ampliada hoje. Os coveiros reivindicam pelo menos um salário minimo, a maioria percebe apenas NCz$13,00.

1989. FORTALEZA

Vereador quer disciplinar os motéis

Eclética, é como pode ser chamada a sessão de ontem da Câmara Municipal de Fortaleza, tratando desde a preservação do meio ambiente à problemática dos motéis no perímetro urbano da cidade. O vereador Edmilson Fernandes quer disciplinar a área onde os motéis devem ser instalados, tirando-os do centro da cidade e da zona residencial.

Há 55 anos

1969. MUNDO

Barco pesqueiro metralhado

Lima, Washington, 15 - Lanchas torpedeiras peruanas dispararam ontem contra um grupo de barcos pesqueiros norte-americanos, a 26 milhas da costa. Um dos pesqueiros ficou avariado e foi capturado. Os outros fugiram à perseguição entrando em águas territoriais do Equador. O "Mariner" foi pôsto em liberdade depois que o seu capitão pagou uma multa.

1969. INTERNACIONAL

Vietcongs ordena novos ataques

Hong Kong Saigon Paris 15 - O A. Comando Militar do Vietcong ordenou aos seus guerrilheiros que a partir do Ano Novo Lunar - Tet - cujos festejos se iniciarão na próxima segunda-feira, desatem "novos ataques simultâneos aumente a pressão em tôdas as frentes, matem tôdas as equipes de pacificação e liquidem os criminosos e traidores que constituem o regime títere".