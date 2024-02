Há 30 anos

1994. BRASIL

Ida de Lílian teria sido planejada

Rio - A presença de Lilian Ramos no camarote da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), ao lado do presidente Itamar Franco, na madrugada de segunda-feira de Carnaval pode não ter sido casual. A operação que permitiu o acesso da modelo sem calcinha à área reservada à comitiva presidencial na Marquês de Sapucaí foi montada sexta-feira à noite, na boate Satyricon.

1994. INTERNACIONAL

Avião sequestrado

Taipè - Um avião da Chinese Southwest Airlines, com 123 passageiros e oito tripulantes a bordo, foi sequestrado ontem para Formosa quando realizava um vôo doméstico pela região Sul da China. Este foi o décimo-primeiro avião chinês a ser sequestrado e desviado para Formosa desde abril do ano passado, o que agravou as tensões entre Pequim e Taipé sobre a pirataria aérea.

Há 60 anos

1964. POLÍTICA

Turcos metralha povoados gregos

Nicósia, 19 - (FP) - Os turcos metralharam ontem, ao meio dia, dois povoados gregos situados na região de Pafos - anunciou ontem um comunicado oficial do Govêrno. Os gregos revidaram o fogo das metralhadoras. Não se anunciou se houve vítimas. Na cidade de Kotina os negociantes gregos denunciaram que seus estabelecimentos foram saqueados.

1964. CEARÁ

Nucleação artificial repercute

Os trabalhos de nucleação artificial da atmosfera, realizados pela Universidade do Ceará, através do Instituto de Meteorologia, após a repercussão que tiveram nos Estados de Pernambuco, Bahi e Guanabara, chegam agora a refletir-se no próprio Exterior: a República do Equador solicitou ao Ceará informações sôbre a provocação de chuvas por meios químicos.

Há 70 anos

1954. FORTALEZA

Cada vez menos carne nos açougues

Agrava-se dia a dia a crise da carne verde em Fortaleza. A escassez do precioso alimento é cada vez maior, encontrando-se a população a braços com mais êste problema, que aliás, se repete de ano para ano. Pôde verificar a reportagem do O POVO que a grande maioria dos açougues desta capital está de portas cerradas. A escassez se faz sentir no Mercado Central.

1954. CIÊNCIA

Nova vacina contra a Poliomielite

CANBERRA, 20 - (AFP) - O ministro australiano da Saúde sir. Earl Page, anunciou a descoberta da uma nova vacina, que assegura a imunidade contra a poliomielite, em uma forte proporção de casos. Esta vacina foi descoberta na Universidade de Pittsburgh, (Pensylvania), por um cientista australiano, que trabalha nessa universidade, segundo o sistema de intercâmbio.