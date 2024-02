Há 65 anos

1959. ECONOMIA

Promessa de baixa no preço do gás

O preço do gás butano não será majorado e, pelo contrário, será baixado - colheu a reportagem de O POVO na companhia distribuidora do produto em Fortaleza. Até agôsto, o gás continuará sendo vendido ao preço atual de 23,50 cruzeiros o quilo. Em Fortaleza, porém, o preço será diminuído. A baixa ocorrerá devido à construção de um terminal, no pôrto do Mucuripe.

1959. CIÊNCIA

Naves movidas com a energia solar

(Central Press - exclusivo para O POVO) A ciência provou que o calor do sol pode ser capturado e usado para movimentar uma nave do espaço. O método é extraordináriamente simples, barato em comparação aos foguetes de combustivel convencional e capaz de movimentar uma nave do Espaço "enquanto durar o Sol". Criação de Dr. Ernest Sturlinger e Dr. Hermann Oberth.

Há 75 anos

1949. POLÍTICA

A tutela de Tripolitânia

Londres, 22 - (Por Pierre Durel, da "France Press") - Londres seria eventualmente a favor da tutela temporaria dos Estados Unidos sôbre a Tripolitania. Os estrategistas da capital americana pensariam em estabelecer uma base aero-naval na costa da Tripolitania, base que superaria a base aérea que já possuem perto de Benghazi.

1949. INTERNACIONAL

Preso o chefe dos guerrilheiros

Zurique, 19 - (Por Joseph Olive, da France Press espeicla para O POVO) - "Consta que o general Markos, ex-chefe supremo dos rebeldes comunistas gregos, está, atualmente, como prisioneiro da União Sovietica" - anuncia o semanario suiço "Welfwoche". Encontra-se Markos na prisão de Lubjanks, encarcerados detidos por ordem expressa do Politiburo. Vitima de uma cilada.

Há 85 anos

1939. PERÚ

A revolução no Perú

Lima, 21 - FOVO - A revolução que rebentou neste pais foi chefiada pelo general Antonio Rodriguez ministro da Justiça, e o general reformado Cirilo Ortego, chefe da União Revolucionaria, partido de tendendia fascista. O movimento rebentou na madrugada de segunda-feira. Os rebeldes ocuparam durante seis horas o palacio do governo, onde foi morto o general Rodriguez.

1939. MUNDO

Atentado contra a vida de Mussolini

Roma, 17 - POVO - Quarta feira ultima, um individuo atirou num detetive particular de Mussolini, no momento em que o Duce saia de sua residencia. O atentado visava ao chefe do governo italiano. O detetive saiu gravemente ferido. O Individuo meteu a mão dentro do sobretudo como para tirar a carteira, mas em verdade tomou de um revolver e disparou do sobretudo.