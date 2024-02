Há 20 anos

2004. CARIRI

Acidente na BR-116 deixa 40 mortos

Quarenta mortos. Este foi o saldo de um dos piores acidentes já registrados no Ceará, e que transformou em tragédia o primeiro dia de Carnaval no Estado. O caso ocorreu ontem pela manhã, às 4h30min, no KM 455 da BR-116, entre Icó e Barro, na Região do Cariri. Um ônibus que havia saído de Fortaleza para Salvador, sexta-feira à noite, caiu dentro do açude Cipó.

2004. INTERNACIONAL

Imigrantes ilegais detidos

O número de imigrantes ilegais detidos ao cruzar a fronteira dos Estados Unidos aumentou desde que o presidente George W. Bush propôs um programa para trabalhadores temporários, informou-se de Washington. Em janeiro, Bush anunciou um programa que daria licença de trabalho de três a seis anos a milhões de estrangeiros que vivem nos EUA sem documentos legais.

Há 40 anos

1984. FORTALEZA

Explorado com taxa de embarque

A taxa de embarque dos passageiros do Terminal Rodoviário João Thomé estava sendo cobrada a dois preços diferentes foi a denúncia de passageiros da Rodoviária, ao O POVO, comprovada na manhã de ontem. A mesma taxa tabelada pela administração em Cr$ 48,00 era vendida a Cr$ 70,00 pelas empresas de ônibus. Os carregadores aproveitaram para protestar.

1984. CIDADE

Viveiro de peixes e camarão

A piscina olímpica ainda inacabada do Centro Social Urbano Presidente Médici foi transformada em viveiro de peixes, medida que, segundo o administrador João Nogueira Mota, foi tomada com o objetivo de suprir a carência alimentar da comunidade, agravada pela recessão e o desemprego. O Dnocs e a Secretaria de Agricultura, que forneceram as tilápias e os camarões.

Há 50 anos

1974. MÉXICO

Terroristas são presos no México

Cidade do México - Dezesseis guerrilheiros foram presos aqui, acusados de tramar a queda do Governo mexicano para impor um regime socialista no país. Os 17 - entre eles quatro mulheres - participaram do ataque a um trem de passageiros nas proximidades da Cidade do México, no qual quatro soldados que patrulhavam o comboio foram assassinados.

1974. COLÔMBIA

Naufrágio

Buenaventura (Colômbia) - Um rebocador da empresa "Choco Pacifico" naufragou ontem nas turbulentas aguas do rio Calima. Seus 14 ocupantes pereceram. O rebocador "Tamana" partira daqui segunda-feira a noite, carregado com 45 tambores de combustivel, com destino a cidade de Angagoya. As águas do Calima se encontram num dos seuus niveis mais altos.