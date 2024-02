Há 15 anos

2009. FORTALEZA

Cercamento do Parque do Cocó

O cercamento do Parque Estadual do Cocó está praticamente concluído nos trechos localizados na avenida Engenheiro Santana Júnior e na rua dos Manguezais. O cercamento foi elaborado pelo Governo do Estado no ano passado. Além de preservar o meio ambiente, a idéia é evitar a ação de assaltantes que, após agirem na área, costumam fugir pelo matagal do parque.

2009. COPA

África do Sul e o desafio da Copa

A oportunidade é histórica: pela primeira vez, uma nação do continente africano sediará uma Copa do Mundo de Futebol. África do Sul enfrenta o desafio de colocar-se em condições de receber o megaevento em 2010. Terra de contrastes, onde a riqueza está ao lado da desigualdade social, o país convive também com altos índices de criminalidade e com a epidemia de aids.

Há 35 anos

1989. CIDADE

Coleta hospitalar implantada

A partir da próxima quarta-feira, será finalmente implantado o Plano de Coleta Hospitalar para atender às unidades de saúde de Fortaleza. Todo o material recolhido será transportado diariamente num carro compactador, com indicações sobre o tipo de material que está sendo conduzido e levado para uma vala especial no aterro sanitário do Jangurussu.

1989. GUINNESS

Paraplégico bate recorde

São Paulo - Apesar das mãos feridas, as pernas e os pés em carne viva por causa das queimaduras de sol e com sinais de infecção, muito fraco pela má alimentação e exausto, o paraplégico Francisco Tadeu Lourenço, de 21 anos, chegou ontem a São Paulo vitorioso: conseguiu bater o recorde mundial, percorrendo em sua cadeira de rodas 900 quilômetros em 14 dias.

Há 55 anos

1969. INTERNACIONAL

Atentado terrorista em Jerusalém

Jerusalém, Moscou, 22 - Comentando o atentado terrorista de ontem num supermercado de Jerusalém, o diretor-geral da Chancelaria Israelense, Gideon Rafael, declarou: "As organizações terroristas não são outra coisa senão fôrças do Egito, Jordânia, Líbano, Iraque, e de todos os países que lhes permitem operar. Essa frente é muito longa, mas o nosso braço é ainda maior."

1969. MUNDO

Desgaste nas relações

Lima, Washington, Madrid, 22 - Um nôvo obstáculo apareceu nas já desgastadas relações entre o Peru e os Estados Unidos, com a nota de protesto enviada a Lima pelo Govêrno de Washington, acompanhada da reclamação de 50.000 dólares, pelos danos causados ao pesqueiro "San Juan", que foi atacado sexta-feira da semana passada por uma canhoeira peruana.