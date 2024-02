Há 30 anos

1994. CEARÁ

Contrabando de fósseis

Juazeiro (Francisco Demontier) - Os japoneses Npoakai Yamazaki, 46, e Tomoki Ito, 42, foram presos e autuados em flagrante às 13 horas de ontem, nas proximidades do Panorama Hotel, em Juazeiro, momento em que se dirigiam para o Terminal Rodoviário. Eles conduziam vários fósseis, produtos de contrabando da reserva fossilífera de Santana do Cariri.

1994. RÚSSIA

Presidente sofre duro golpe

Moscou - A anistia votada ontem pela Duma, que permite a libertação dos dirigentes rebeldes de outubro passado, é um duro golpe para o presidente russo Boris Yeltsin, que deverá enfrentar um novo desafio parlamentar e o possível ressurgimento de antigos inimigos. A validade desta anistia não é clara do ponto de vista jurídico. A Duma votou por 252 votos a favor e 67 contra.

Há 50 anos

1974. MUNDO

Travessia atlântica num balão

Washington - Thomas Gatch, o aeronauta empenhado em se tornar a primeira pessoa a atravessar o Atlântico num balão, chegará hoje, provavelmente, a costa noroeste da África, segundo informa a Associação de Transportes Aéreos. Gatch foi avistado esta madrugada por um navio 2.000 quilômetros a sudoeste de Las Palmas de Gran Canária. Passara 24 horas sem ser visto.

1974. POLÍTICA

Paquistão reconhece Bengala

Lahore (Paquistão) - Paquistão reconheceu hoje a República de Bengala como nação independente, abrindo caminho assim para melhores relações entre os dois países. Há 26 meses que a antiga província do Paquistão Oriental se separou da região ocidental, constituindo-se na nação independente da Bangladesh. "Em nome de Deus, reconhecemos hoje a República de Bengala".

Há 70 anos

1954. BRASIL

Duas grandes rodovias

RIO - (A.N.) - O Ministério da Aeronáutica adaptou o campo de pouso da serra do Cachimbo, transformando-o num moderno aeroporto internacional tornando possível, desse modo, a ligação aérea direta entre o Rio e Manáus. Iniciou a construção de 2 grandes estradas de rodagem, uma na região do aeroporto do Cachimbo e outra no campo de pouso de Jacaré-Acanga.

1954. INTERNACIONAL

Ofensiva contra os rebeldes filipinos

Manila, 23 (AFP) - O Exercito Filipino desfechou, á madrugada de hoje, uma ofensiva de grande envergadura em toda a Ilha Luçon, em consequencia do fracasso das negociações para a rendição dos rebeldes "huks". São particularmente importante os efetivos empenhados em combate na região do monte Banahaw, na provincia de Quezon, onde houve negociações.