O assassínio de Malcolm, lider negro norteamericano, ocorre no momento em que os Estados Unidos vivem a sua pior crise racial, desde os incidentes de Birmigham, em 1963.

As manifestações integracionais se multiplicam no Alabama, onde foi preso o pastor Martin Luther King, também negro e prêmio Nobel da Paz. Os tiros em Malcolm e a prisão de Luther King reativam o debate em torno do processo de luta que melhor serve aos negros dos Estados Unidos. O primeiro encarnava a violência; Já o pastor é apologista da não-violência e tenta aplicar a luta de seus companheiros de côr, pelo método de desobediência civil, com o qual Ghandi enfrentou os inglêses.

"Violência gera violência"- foi o que afirmou Malcolm. Com suas teses radicais, importante é acentuar que, aparentemente, o seu assassino é um negro, membro de seita rival. A predisposição à violência é, quase, um fator de divisão e luta interna.

Que quer dizer, então, da não-violência, Luther King? Em Selma, no Alabama, em menos de um mês, três mil negros foram presos, simplesmente, porque decidiram Inscrever-se como eleitores. Entre êles, o próprio Luther King. Com suas greves de fome, Ghandi mostrava, pelo escândalo que provocaram, a iniquidade da ocupação inglêsa. Êste é o sentido da não-violência.

Durante todo o período das manifestações, os negros de Selma evitaram entrar em conflito com a polícia, aceitando, pacificamente, os sofrimentos oficiais atirados contra êles. Pacificamente tomaram o rumo das prisões. Como Ghandi, o seu objetivo era triunfar pelo escândalo, mas êste não veio. A grande maioria da população branca dos Estados Unidos não mostrou interesse pelo fato, que recebeu discreta cobertura da imprensa. A revista "Time" chegou a defender a tese de que tudo não passou de uma artimanha do pastor King, na qual caiu, ingênuamente, o delegado de Selma. Mais grave ainda foi a atitude do Govêrno Federal. Não partiu de Washington nem uma simples advertência as autoridades que violentavam, no Alabama, um direito constitucional dos negros. Pouco antes do assassinato de Malcolm, o pastor King esteve com o presidente Johnson. Ciente de que a luta do negro americano entrou num processo irreversível, procura a casa Branca estimular a tendência favorável à não-violencia. Mas, esta tendència, irá se enfraquecendo, na medida em que o negro constatar que êle conduz, principalmente, às prisões.

25 de Fevereiro de 1994

Cinema - Quem é X

no filme de Spike Lee?

Malcolm X foi dividido em três partes: os primeiros anos da vida de Malcolm; as reflexões e conversão ao islamismo na prisão e, por fim, o ativismo até a morte aos 39 anos, em 1965. Nasceu em Omaha, Nebraska, com o sobrenome Little. Perdeu o pai, pastor protestante, assassinado provavelmente por membros da Ku Klux Klan, e a mãe enlouqueceu.

Malcolm teve que crescer num orfanato, criado por brancos Inteligente e aplicado, não pode sonhar com carreiras promissoras. Vai parar nas ruas, adotando o nome Detroit Red e liderando os Panteras Negras em roubos, tráficos de drogas e mulheres até cair nas garras da lei. Na prisão é tão violento que é batizado de Satan, pelo menos até se converter aos islamismo pela lábia de Mohammed e tornar-se El-Hajj Malik El-Shabazz.

Doutrinado, estuda filosofia e teologia até radicalizar em discursos inflamados pelos direitos e superioridade dos cidadãos negros. Já usa a letra X no nome, que representa o desconhecido passado africano que deseja confrontar com a escravidão imposta pelos "demônios brancos de olhos azuis". Casa-se com Betty e torna-se uma personalidade pública, dona de uma apaixonada e política oratória. A fleuma de sua voz alcança os corações e mentes de partidários e inimigos.

Peregrina até a Meca, onde redimensiona e acalma seu espírito insolente, radical e apaixonante. Dez meses depois é assassinado. O crime é atribuído a um complô entre o FBI, a CIA, a Nação do Islã e a polícia nova-iorquina. O mito resplandece ainda mais e reverbera suas palavras até hoje. Malcolm X está para s negros e para alguns brancos como J.F.Kennedy está para os brancos e alguns negros. O X da questão é, ainda, a cor (e a flor) da pele.