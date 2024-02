Há 25 anos

1999. CEARÁ

Primeiro bebê de proveta do Ceará

Quinze anos depois de ter nascido no Brasil o primeiro bebê de proveta, o Ceará terá a sua primeira criança nascida por meio de fertilização artificial em laboratório. A dona-de-casa S.M.S., 23, está na sexta semana de gestação e o nascimento está previsto para outubro. O método de fecundação assistida está sendo desenvolvido pelo Centro de Medicina Reprodutiva do Nordeste.

1999. NACIONAL

Dispensa de kit médico nos carros

A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em Brasília, projeto de lei prevendo o fim da obrigatoriedade de os veículos portarem o kit médico de primeiros socorros. O texto ainda precisa ser votado no Senado para depois ser encaminhado à sanção do presidente Fernando Henrique Cardoso. O projeto revoga o artigo 112 do Código de Trânsito Brasileiro, sobre a obrigatoriedade do porte.

Há 45 anos

1979. MUNDO

Acordo para prospecção nuclear

La Paz - A Bolívia e a França assinaram um acordo para o mais ambicioso projeto já empreendido neste país, em busca de urânio e outros minerais radiativos, dos quais há "indícios" alentadores em uma grande parte do território boliviano. A prospecção compreende dois municípios de Santa Cruz, no Leste boliviano e a fronteira com o Brasil.

1979. INTERNACIONAL

Nacionalizados bens do Xá

Teerã - O governo revolucionário do "ayatullah" Ruhallah Khomeiny iniciou gestões para receber 21 bilhões de dólares que o xá Mohammed Reza Pahlevi, sua família e amigos depositaram fora do país. O regime provisório do primeiro-ministro Mehdi Bazargan nacionalizou os bens que o Xá possui no estrangeiro e pediu à Suiça que congele os fundos que Reza Pahlevi tenha naquele país.

Há 65 anos

1959. ECONOMIA

Absurdo, o aumento para o pão

A farinha de trigo subiu 150 cruzeiros em saco de 50 quilos. E os panificadores, pressurosos, aguardavam a decisão da COAP, quase que à porta de seua sala de sessões, para pedir também aumento de prêço do pão: querem dar um pulo de 21 cruzeiros para 30 cruzeiros e fração, por quilo. Vejam só: desejam êles mais de nove cruzeiros de majoração em cada quilo de produto.

1959. POLÍTICA

Chipre será independente

LONDRES, 27 - (FP) Chipre será independente antes de 19 de fevreiro de 1960 - revela o Livro Branco britânico publicado sôbre os acôrdos rubricados na última semana, na confer~encia de Londres. Esses acôrdos, que forma assinados pelos representantes do Reino Unido, Grécia, Turquia e das duas comunidades cipriotas da ilha, prevêem, a criação de três comissões encarregadas.