Há 35 anos

1989. CONFLITO

Bush quer manter tropas na Coréia

Seul ( Coréia do Sul) - O Presidente dos Estados Unidos, George Bush, fez uma escala de cinco horas nesta cidade, prometeu manter os atuais níveis de tropas na Coréia do Sul e pediu aos dirigentes deste país que abram seus mercados aos produtos norte-americanos. "Permanecerão na República da Coréia do Sul na medida que sejam necessárias para o interesse da paz", disse.

1989. CEARÁ

Aracati: estudo sob emancipação

Aracati - A Câmara Municipal aprovou ontem projeto de resolução que cria uma comissão especial para proceder estudos de viabilidade da emancipação do distrito de Fortim. Esta comissão terá prazo de 120 dias para apresentar um relatório com informações do Distrito. Será verificada, a população, o número de eleitores número de residências.

Há 55 anos

1969. INTERNACIONAL

Terremoto em Lisboa

Lisboa, 28 - Um terremoto de grande intensidade com epicentro no Atlântico, em frente à costa de Portugal, estremeceu êste país durante a madrugada de hoje, assim como o Marrocos e a Espanha, e segundo as últimas informações, 61 pessoas já foram hospitalizadas em Lisboa, seis em estado grave. Uma pessoa morreu do coração. O sistema elétrico totalmente interrompido.

1969. CIDADE

700 litros de leite misturado

A fiscalização da Delegacia local da SUNAB apreendeu e derramou, na tarde de ontem, 700 litros de leite apanhados com leiteiros em Monte Castelo, Pirambu e Casa Popular, contendo não apenas água como ainda fortes doses de leite do FISI. Por considerar o problema afeto à a Saúde Pública, a SUNAB limitou-se a derramr o produto fraudado, sem contudo aplicar sanção alguma.

Há 75 anos

1949. POLÍTICA

Israel que se admitido na O.N.U

Lake Sucees, 23 - (A.F.P.) - O Estado de Israel voltou a apresentar a sua candidatura para fazer parte da O.N.U.. Foi por intermédio de uma carta entregue à noite pelo sr. Poraubrey Eban, representante de Israel na O.N.U., que o governo de Telaviv pediu ao Conselho de Segurança parta que se pronunciasse mais uma vez sobre o seu pedido de admssão. O primeiro pedido foi rejeitado.

1949. MUNDO

Crise na Argentina

Lima - (De David Wesley, copyright da ONA) - Os circulos financeiros do Perú, sempre muito bem informados sobre os negócios argentinos, acreditam que o Presidente Juan D. Peron tenha levado a Argentina a sérias dificuldades econômicas, não obstante a riqueza de recursos daquele país. Peron, recentemente, limitou as importações, afastou seu principal conselheiro.