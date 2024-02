Há 30 anos

1994. CIDADES

Praia de Iracema vive sob estresse

Trafego alucinante, barulho por toda parte, brigas e o confronto das mesas com os transeuntes. É a guerra constante entre os moradores da Praia de Iracema - envolvidos no caos noturno -, e as casas comerciais do local, ávidas principalmente pelos dólares dos que visitam o Ceará. Mais de 1000 carros foram contados numa noite de final de semana.

1994. POLÍTICA

Líder rejeita indenização

Jerusalém - O líder palestino Faisal Husseini rejeitou ontem a oferta de Israel de indenizar as famílias dos 59 palestinos mortos durante o ataque a uma mesquita de Hebron por um colono judeu e nos distúrbios que se seguiram nos territórios ocupados. "A única indenização é o fim da ocupação", disse Husseini. O grupo pediu a imediata libertação de todos os prisioneiros palestinos.

Há 50 anos

1974. BRASIL

Enchentes ameaçam Marabá

Bém - Uma enchente de três rios - Araguaia, Tocantins e Itacaiúna -, cujas águas sobem de nível meio metro por dia, está ameaçando fazer submergir totalmente e destruir a cidade de Marabá, onde as casas de cinco ruas, inteiramente submersas, já foram abandonadas por seus moradores. Já ficou inteiramente coberta pelas águas nas grandes enchentes de 1926, 1947 e 1957.

1974. MUNDO

Eleições na Grã-Bretanha

Londres - Os britânicos foram ontem às urnas, para eleger um novo Parlamento, capaz de enfrentar os graves problemas econômicos por que atravessa o país. Acredita-se que a participação do eleitorado será superior ao nível normal de 75 por cento. Enquanto os eleitores faziam filas para emitir seus votos, houve tiroteios na Irlanda do Norte e nevascas na Escócia.

Há 70 anos

1954. COPA

Passou com dificuldade o Brasil

Santiago do Chile, 1° (F.P.) - Fazendo uma exibição pouco convincente, a seleção de futebol do Brasil derrotou a do Chile, no seu jogo de estréia no V Campeonato Mundial de Futebol. É bem verdade que o escore de 2x0, construido pelos brasileiros poderia ter sido ampliado, não fôsse a atuação segura do goleiro Livingstone. Todavia, os andinos tiveram ocasiões de ouro, perdidas.

1954. FUTEBOL

Ceará x Ferroviário

Embora a cidade esteja mais preocupada com o carnaval do que com qualquer outra coisa, no momento, não deixa de estar despertando interesse o jogo programado para a tarde de hoje, no Estadio Presidente Vargas. Isso porque um "classico" como Ceará x Ferroviario, em qualquer hipotese, sempre atrai a atenção dos aficionados, seja ele amistoso ou oficial.