Há 25 anos

1999. INTERNACIONAL

Turquia ameaça utilizar a força

O presidente da Turquia, Suleyman Demirel, renovou a ameaça de usar a força militar contra a Grécia e exortou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a impor sanções contra Atenas, por dar respaldo ao líder rebelde curdo Abdullah Ocalan. O líder curdo, que foi capturado em 16 fevereiro no Quênia, está detido na ilha-prisão de Imrali, perto de Istambul.

1999. MUNDO

Pinochet gastou mais de US$500 mil

O general Augusto Pinochet, ditador do Chile entre 1973 e 1990, que hoje completa 136 dias de detenção em Londres, já gastou mais de meio milhão de dólares com seus advogados britânicos - informou Hernán Briones, presidente da Fundação Pinochet. O empresário disse que a entidade já pagou 600 mil dólares ao escritório encarregado da defesa do senador vitalício, de 83 anos.

Há 45 anos

1979. POLITICA

Moscou volta a advertir Pequim

Moscou - "A China recusa-se a sair do Vietnã, motivo por que se deve fazer algo para por fim à sua invasão, antes que a guerra se estenda", publicou o "Pravda", em uma artigo que fixa a posição do Kremlin. Em um comentario de duas mil palavras, o órgão do Partido Comunista soviético reiterou a posição soviética, após dez dias de conflito na fronteira sino-vietnamita.

1979. ECONOMIA

Giscard firma 30 acordos no México

Cidade do México - O Presidente francês, Valéry Giscard d'Estaing, firmará 30 acordos tendentes a reduzir o deficit comercial de 225 milhões de dólares do México para com a França, durante sua visita de três dias iniciada ontem. O México também acertou o envio a França de 100 mil barris de petróleo por dia, a partir de 1980. Representaria um ingresso de 144 milhões.

Há 65 anos

1959. CEARÁ

Diferença de 89 cruzeiros em saca

O Ceará cosome uma das farinhas mais caras do Nordeste do país. Com efeito, enquanto a saca de farinha pura custa, aqui, 875 cruzeiros, e a saca da farinha mista 865, em Natal, custa, respectivamente, 806 e 792 cruzeiros. Sabe-se também que em Recife o preço da farinha pura foi fixado, recentemente, pela COAP, em 849 e em Salvador em 840.

1959. CIÊNCIA

Lançamento do "Pioneiro IV"

Cabo Canaveral (Flórida) 3 - Os Estados Unidos lançaram hoje um satélite destinado a ultrapassar a lua e entrar numa órbita solar. O foguete Juno Segundo, do Exército, de sessenta tonelaas, e uma ogiva de seis quilos, elevou-se de Cabo Canaveral aos dez minutos de hoje, funcionando com êxito seus quatro motores. Disparado hoje não colhera fotografia da parte desconhecida da lua.