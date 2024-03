Há 40 anos

1984. POLÍTICA

Grampeados telefones

A Teleceará grampou o telefone dos gabinetes de 16 deputados, na Assembléia, que estavam sem pagar suas contas há mais de dois meses. Ontem circulou a falsa informação de que os telefones da própria Assembléia haviam sido cortados, por falta de pagamento. A Assembléia dá uma ajuda de custo em dinheiro, que equivale atualmente a CrS 178 mensais, mas que varia.

1984. MUNDO

Violência e tensões no Chile

Santiago do Chile - A violência e as tensões sociais ameaçam aumentar no Chile, onde o Governo do general Augusto Pinochet enfrenta dificuldades cada vez maiores em suas ações internas e relações internacionais. A violência política, que no ano passado provou mais de 70 mortos em manifestações de protesto e ataques, ressurgiu, inesperadamente, com 20 atentados.

Há 60 anos

1964. FORTALEZA

Fortaleza sem café

Enquanto falta café em Fortaleza, do que estão se aproveitando os comerciantes que ainda possuem estoque, para cobrar prêços mais elevados, um Juiz do Maranhão enviou precatória à agência do Instituto Brasileiro do Café, nesta capital, pela qual adianta que todo o café que aqui for desembarcado será confiscado e remetido ao Maranhã, conforme à reportagem.

1964. EDUCAÇÃO

Fortaleza e método do Paulo Freire

Em caráter experimental, será aplicado em Fortaleza, com recursos do Govêrno do Estado, o método de alfabetização de estudos do prof. Paulo Freire, catedrático da Universidade do Recife. A aplicação será coordenada pela prof. Luiza de Teodoro Vieira, da assessoria técnica da Secretaria de Educação. A decisão foi tomada pelo governador Virgílio Távora.

Há 80 anos

1944. INTERNACIONAL

Os chineses ocuparam Makaw

NEW DELHI, 2 - Reuter - O comunicado de hoje do Quartel General de Lord Mountbatten informa: "No vale de Kalladen tropas concentradas continuaram o seu avanço para o sul, defrontando-se agora com intensificada resistencia japonesa ao norte e noroeste de Apauka. Bombardeiros medios da RAF atacaram ontem armazens e depositos de abastecimentos do inimigo.

1944. GUERRA

A profanação do mosteiro

WASHINGTON - Cumprindo as ordens de Adolf Hitler para impedir o avanço aliado a todo custo, os nazistas invasores da Italia transformaram o mosteiro beneditino de Monte Cassino numa poderosa fortaleza, que obrigou os Liberators americanos a bombardeá-lo pesadamente, afim de eliminar o obstáculo apresentado pelo inimigo na marcha aliada sobre Roma.