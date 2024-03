Há 15 anos

2009. CIDADE

Transferência do Beco da Poeira

A transferência do Centro Comercial de Pequenos Negócios (Beco da Poeira) pode ser definida hoje. Uma reunião deve acertar a questão orçamentária para a aquisição do imóvel onde os permissionários serão realocados. O atual local do comércio, ao lado da praça José de Alencar, dará lugar à maior estação do Metrô de Fortaleza (Metrofor).

2009. FUTEBOL

Copa do Brasil: Fortaleza 3x0

Quem se aventurou a ir ao Castelão, na noite de ontem, não imaginaria que o placar terminaria em 3 a 0 para o Fortaleza sobre a Desportiva, depois do apito final do árbitro. Em uma nítida e tradicional disputa entre ataque e defesa, valeu quem errou menos, no jogo pela Copa do Brasil. E foi Marcelo Nicácio o responsável por salvar a partida de pouco futebol e classificar o Leão.

Há 25 anos

1999. POLÍTICA

Adiamento rejeitado

Em meio a uma grande confusão, o ministro israelensde das Relações Exteriores, Ariel Sharon, pronunciou-se ontem a favor do adiamento das eleições para tornar possível a retirada israelense do Sul do Líbano. Mas sua proposta foi mal acolhida em Jerusalém tanto por seus aliados do Likud, partido de direita, quanto pela oposição trabalhista. Se viu obrigado a recuar.

1999. BRASIL

Cem servidores são feitos reféns

Cerca de 500 trabalhadores rurais assentados e acampados ocuparam ontem pela manhã o pátio interno do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Recife e tomaram 100 funcionários do órgão de reféns. Até o final da tarde, os manifestantes permaneciam no Incra. A situação é tensa. Os agricultores chegaram com mantimentos e colchões.

Há 35 anos

1989. INTERNACIONAL

Espionagem soviética sofre golpe

Moscou - Ecologistas ligados à União Ecológica da URSS enviaram mensagem de condolências à família do seringueiro Chico Mendes, assassinado em Xapuri, no Acre, em dezembro passado. O texto estende a solidariedade a todas as pessoas que no Brasil se engajam na luta pela recuperação da natureza. "Atentaram contra seu próprio futuro".

1989. MUNDO

Focos de resistência

Caracas - Alguns focos de resistência ainda eram observados ontem, em Caracas, de onde eram realizados disparos esporádicos contra as tropas do Exército, apesar da redução de 12 para 9 horas do toque de recolher na Capital e das declarações oficiais de que reina a tranquilidade no País. O Mercado Coche foi atacado ontem por franco-atiradores.