Há 20 anos

2004. MARTE

Spirita achou indícios de água

O Spirit também encontrou indícios de que um dia houve água em Marte, informou ontem, em Washington, a Nasa, depois de ter revelado esta semana que o Opportunity chegou a uma região do planeta que esteve inundada há milhões de anos. Ambos os veículos exploradores da agência espacial americana chegaram ao planeta vermelho em janeiro deste ano.

2004. FORTALEZA

Pichações e mau cheiro

O velho problema continua. Falta de iluminação, inúmeras pichações e outros atos de vandalismo prejudicam a vida das pessoas que freqüentam ou que passam pela Praça General Tibúrcio, conhecida como Praça dos Leões, e suas proximidades, no Centro de Fortaleza. A escadaria da praça virou banheiro público. Não é raro encontrar fezes no local e o cheiro de urina.

Há 40 anos

1984. DESCOBERTA

Gota tem 50 milhões de anos

Moscou - Cientistas soviéticos descobriram uma gota de água que estimam que data de há 50 milhões de anos, e disseram que esperam que seu estudo fornecera dados adicionais sobre essas remotas épocas, disse ontem a Rádio Moscou. A versão indicou que a gota está "conservada dentro de um pequeno prisma de cristal de rocha encontrado por geólogos" nas montanhas.

1984. POLÍTICA

Armas químicas britânicas

Londres - O Governo do Irã acusou esta semana o Iraque de utilizar armas químicas contra suas forças na recente ofensiva do Irã na guerra do Golfo Pérsico, que lhe foram vendidas pela Grã-Bretanha e negociadas por milhões de dólares, disse a Rádio de Teerã. Uns 20 soldados iranianos com ferimentos supostamente causados por armas químicas foram levados a Viena e Estocolmo.

Há 70 anos

1954. FUTEBOL

Fortaleza x Ceará e Brasil x Paraguai

As atenções do público desportivo da capital estarão divididas, amanhã, entre o maior classico do futebol cearense que será jogado pela equipes do Ceará e do Fortaleza, e o sensacional embate Brasil x Paraguai, que será disputado em Assunção. Os amantes de futebol, dada a diferença de horarios dos dois jogos, poderão assistir ao primeiro e ouvir a irradiação do segundo.

1954. INTERNACIONAL

O tesouro de Hitler

Francfort, 8 - (AFP) - O "Tesouro de Hitler" está escondido nas grutas subterraneas da região do lago de Kochel, cêrca de vinte e cinco quilômetros distantes de Garmisch-Pertenkirchen, na Baviera. Foi o que declarou uma antiga enfermeira alemã, atualmente internada no Asilo de Alienados de Anspach, ao ser entrevistada pelo "Abendpost", de Francfort.