Há 70 anos

1954. CAIRO

Um novo primeiro ministro

Cairo, 9 - (AFP) - O Conselho Revolucionário será encarregado de designar um novo primeiro ministro, caso a futura Assembléia Constituinte conte com a minoria dos membros do atual ministério, declarou o major Salem, no decurso de uma entrevista com a imprensa. Indicou, em seguida, que certos membros do Conselho abandonariam a carreira militar.

1954. MUNDO

Não vê conferencia como util

Washington, 11 - AFP - Eisenhower não acredita na vantagem da atual conferencia dos quatro chefes de Estado. Não acredito, também, que a guerra da Indo-China possa, de imediato, levar os EE. UU. a uma terceira guerra mundial. Foram essas as suas principais afirmações em entrevista coletiva a imprensa. Não via como possa servir, no momento, a qualquer fim util.

Há 80 anos

1944. GUERRA

Mais de mil aviões no ataque

LONDRES, 9 - Uma gigantesca força aerea, composta de mais de mil aviões americanos e ingleses, atacou Berlim á noite de ontem, efetuando provavelmente o maior ataque aereo de toda a guerra contra a capital germanica. Cerca de 2.500 toneladas de bombas explosivas e incendiárias foram despejadas sobre a capital do Reich. Mais de 10 mil bombas explosivas.

1944. INTERNACIONAL

Inglaterra e a Turquia

ANCARA, 9 - Reuters - Admite-se com certo otimismo a possibilidade, em breve, do restabelecimento de relações entre a Grã-Bretanha e a Turquia. Não ha, todavia, no momento, indicação de que o governo turco esteja preparando qualquer declaração oficial a respeito do assunto. A opinião generalizada, porém, é favoravel e elementos altamente colocados exprimem a esperança.

Há 90 anos

1934. DESCOBERTA

Transplante da membrana córnea

Moscou, Fevereiro - Anuncia-se que o célebre oftalmologista soviético Fylatoff, conseguiu notável sucesso no domínio da transplantação da membrana córnea para o olho de cégo. O professor Fylatoff transplantou numa mulher completamente céga duas córneas: uma de uma vista sã; e outra da vista de um cadavér, as quais ficaram límpidas.

1934. ESCÂNDALO

O escândalo de Bayonne

Paris (I.I.N.) - Dias tormentosos cairam sobre a França, relembrando a época inquieta dos fins do século XVIII. Uma onda avassaladora de critica acerba começou corroendo o gabinete presidido por Camille Chautemps e ameaçando abaiar toda a administração até em seus alicerces. Os primeiros cicios da critica começaram depois da destruição do (Atlantique), misteriosamente.