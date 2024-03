Há 30 anos

1994. CEARÁ

Três milhões sem ônibus

Cerca de três milhões de pessoas foram afetadas pelo primeiro dia de greve dos trabalhadores em transportes coletivos do Ceará. Com a adesão total ao movimento, cerca de 50 mil motoristas, fiscais e cobradores cruzaram os braços com a paralisação. Eles querem que os empresários de transportes cumpram as medidas provisórias 433 e 434.

1994. CHINA

Voltam a clamar por direitos

Wang Dan, um dos mais destacados dissidentes da China entregou ontem uma carta aberta à atual sessão do parlamento chinês, pedindo a seus membros que procurem garantir os direitos humanos básicos para todos os cidadãos do País. Ex-líder estudantil que passou três anos na prisão após os protestos na Praça da Paz Celestial, em 1989.

Há 50 anos

1974. MUNDO

Décima eleição na Bélgica

ELEIÇÕES - Mais de seis milhões de belgas compareceram às urnas numa eleição geral que culminou tranquila campanha para eleger um novo Parlamento e nove governadores de provincias. É a décima eleição na Bélgica desde a Segunda Guerra Mundial. Os observadores políticos opinam que poderia significar a perda de um grande numero de votos.

1974. INTERNACIONAL

Resolvido o "Caso Anoveros"

Madri - O pior conflito entre a Igreja e o Estado nas últimas décadas parece ter sido solucionado, depois de uma declaração pública da Igreja de que o bispo dissidente Antonio Anoveros não pretendia prejudicar a unificação nacional ao pedir maiores liberdades para os bascos. Uma fonte do Governo qualificou a declaração de "conciliatoria".

Há 60 anos

1964. AMISTOSO

Amistoso: Ceará x Ferroviário

Está em "ponto de bala" para o amistoso sensacional dêsta noite entre Ceará x Ferroviário. Os dois ferrenhos adversários não se encontram desde aquele surpreendente jõgo (Ceará 3x2) que deu ao alvi-negro o almejado tricampeonato. Hoje, com renda total para as campanhas dos atletas Gildo e Edilson, no concurso "Qual o melhor atleta cearense".

1964. FUTEBOL

Vitória do Fortaleza: 1x0

Fazendo a sua segunda apresentação no Torneiro Centenário de Campina Grande, o Fortaleza desta capital conseguiu mais uma expressiva vitória, derrotando, desta vez, a forte equipe do Campinense, campeão paraibano, pelo apertadissimo score e 1x0, tento conquistado por intermédio do ponto esquerda Aldy, aos 42 minutos da fase inicial.