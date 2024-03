Há 40 anos

1984. CONFLITO

Beirute alvo de bombardeio

Beirute, Lausanne (Suíça) - Beirute foi alvo ontem de um intenso bombardeio que começou quase que, simultaneamente, ao discurso do presidente Amin Gemayel, em Lausanne que abriu a segunda sessão da Conferência de Reconciliação Nacional libanesa. Os bombardeios atingiram os bairros de Achrafieyeh, Furn el-Chebbak e Ain el-Remanehm, a zona leste (cristã).

1984. ARGENTINA

A inflação retira a carne da mesa

Buenos Aires - A proibição do consumo de carne bovina, decretada sexta-feira passada pelas autoridades econômicas argentinas para tentar conter a inflação, continuava ontem provocando polêmicas e críticas de diversos setores. A proibição da venda de carne foi explicada oficialmente como "uma medida de emergência" face a oferta escassa de gado.

Há 50 anos

1974. MUNDO

Japão: frustrado sequestro aéreo

Tóquio - Um jovem japonês dizendo que desejava "realizar investigações da Terra", sequestrou um avião de "Japan Air Lines" com 425 pessoas a bordo, porém foi capturado sete horas mais tarde pela Polícia. Descobriu-se depois que o rapaz estava desarmado. Funcionários da empresa aérea disseram que o sequestrador pediu também 55 milhões de dólares.

1974. BRASIL

Geisel receberá faixa presidencial

Brasília (14) - Amanhã, às 11 horas, o presidente Ernesto Geisel receberá do seu antecessor, general Emílio Médici, a faixa presidencial que simbolizará a ascensão ao poder, em cerimônia que se realizará no Salão de Honras do Palácio do Planalto, uma hora depois de ter prestado compromisso no Congresso. O Presidente do Senado já convocou o Congresso Nacional para a reunião.

Há 60 anos

1964. INTERNACIONAL

Acusados de espionagem

Berlim, 13 (FP) - As autoridades judiciais da República Democrática Alemã acusaram de espionagem os três oficiais norte-americanos que saltaram de pára-quedas depois que seu avião "RB66B" foi derrubado terça-feira passada por aviões caças soviéticos sobre o território da Alemanha Oriental - segundo rumores que correm hoje em Berlim.

1964. CEARÁ

3.432 propriedades no Ceará

Existem apenas 3.432 propriedades com mais de 500 hectares no Ceará. Não existe, todavia, levantamento das terras com mais de 500 hectares localizadas às margens de rodovias, ferrovias e açudes. Como se sabe, hoje o Presidente da República assina o decreto desapropriando terras que distam até 10 quilômetros dessas unidades públicas.