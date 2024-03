Há 25 anos

1999. MUNDO

UE dá 4 dias para acordo de paz

Os 15 ministros para Assuntos Exteriores da União Européia concordaram em pedir ao Grupo de Contato que dê um prazo de três ou quatro dias, no máximo, para sérvios e albano-kosovares assinarem um acordo de paz na região, afirmou uma fonte ligada à reunião informal realizada ontem, em Eltvilleo, na Alemanha. Três atentados com bomba causaram mortos e feridos.

1999. SEQUESTRO

Família mantém esperança

Completam-se na próxima terça-feira, dia 16, três meses do seqüestro do compositor Wellington José de Camargo, 27 anos, irmão dos cantores sertanejos Zezé di Camargo e Luciano. De toda a família, apenas Luciano não tem mais esperanças de encontrar o irmão com vida. Wellington foi seqüestrado no dia 16 de dezembro do ano passado. O último contato aconteceu no dia 25 de fevereiro.

Há 45 anos

1979. FORTALEZA

Sinais: perda da luminosidade

A alteração verificada na pintura das placas dos sinais luminosos de Fortaleza, segundo fontes do Detran cearense, se deve a uma medida de padronização que vem sendo implantada nas diversas capitais brasileiras. Os guiadores que se sentem prejudicados com a diminuição intensiva da visibilidade, tendo em vista a aplicação de uma cor escura sobre a branca

1979. DESCOBERTA

Vulcões em satélite de Júpiter

Los Angeles - Imensos vulcões, os primeiros a serem vistos em erupção num corpo celeste diferente da Terra, estão despejando cinzas, poeiras e gás acima da superficie alaranjada do Satelite Dez, a mais recente descoberta da nave espacial norte-americana não-tripulada, Voyager - 1, nas vizinhanças de Júpiter. "Descobrimos cinco ou seis vulcões em atividade."

Há 65 anos

1959. INTERNACIONA

Honduras x Nicaragua

Tegucigalpa, 13 - (FP) - Consta aqui na capital hondurenha que forte contingente revolucionário penetrou na noite de anteontem em Honduras, procedente da Nicarágua. Ao que se diz, êsses revolucionários, após atravessarem a fronteira, estariam agora na localidade denominada San Jerônimo, a uns vinte quilômetros da aglomeração CHLUTECA.

1959. POLÍTICA

A situação no Sudão

KARTUM, 12 - (Pierre Solan, da France Press) - O segundo golpe de Estado militar, no Sudão, está agora completamente terminado, e apenas emocionou os meios governamentais, tendo a população permanecido calma, se não indiferente ao que se passava numa querela de generais. Em ponto algum foi a ordem perturbada. Chefes espirituais afastados da vida politica.