Há 20 anos

2004. MILAGRE

Reconhece 1° milagre de irmã Dulce

O Vaticano concedeu validação jurídica ao primeiro milagre atribuído a Irmã Dulce, apresentado à Santa Sé pela comissão que requereu a canonização da religiosa baiana. A revelação foi feita sábado na missa dos 12 anos da morte de Irmã Dulce celebrada pelo cardeal Geraldo Majella Agnelo. O milagre teria ocorrido com uma grávida no interior de Sergipe.

2004. POLÍTICA

Bin Laden pede "guerra santa"

Uma nova mensagem supostamente escrita pelo líder da AI Qaeda, Osama bin Laden pede a criação de um "Conselho" para armar e incitar aos muçulmanos à "Jihad" (Guerra Santa) contra o Ocidente, sem referir-se aos atentados da quinta-feira que mataram 200 pessoas em Madri. A página web da tevê Al Jazira publicou ontem alguns parágrafos da mensagem.

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Síria: término do boicote é traição

Tripoli - A Síria afirmou na conferência de ministros árabes do Petróleo, efetuada quarta-feira aqui que as nações do Islã que apoiarem a suspensão do embargo contra os Estados Unidos serão consideradas traidoras. Entretanto, nada indica que a posição síria vá impedir a decisão dos ministros de daar por terminado o boicote. Argélia propôs na reunião uma suspensão experimental.

1974. FORTALEZA

Campanha contra a raiva

O problema da grande quantidade de cães existentes em Fortaleza, que, segundo levantamento elaborado em termos oficiais, chega a 100 mil, ou seja, um cão para cada grupo de dez pessoas, tem-se constituido em sério perigo para a população desta capital e num grave problema para os órgãos sanitários, responsáveis pela erradicação da doença da raiva.

Há 90 anos

1934. MUNDO

Um processo de Sensação

Londres, Março - Continúa a despertar grande interesse e a causar enorme sensção o caso de ação movida, perante o tribunal de King's Bench, pela princêsa Yousoupoff, contra a empresa cinematográfica (metro Goldwin Mayer), a propósito da exibição do filme (Rasputin e a Imperatriz). Interrogado longamente por sir Wiliam Jowitt, o principe Yousoupoff.

1934. CENTENÁRIO

IV Centenário de Anchieta

Celebrando-se no próximo dia 19 do corrente mês o IV centenário do nascimento do venerável padre José de Anchieta, que tantos beneficios prestou a educação no Brasil e que, com inimitável dedicação e zêlo, empreendeu a catequese dos selvicolas, de modo a se impôr, como educador e ministro da fé, á admiração de quantos lhe acompanhavam o entusiasmo.