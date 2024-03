Há 35 anos

1989. CONGELAMENTO

Sunab ameaça interditar os estádios

Rio - Fiscalização severa em todos os estádios e intervenção da Polícia Federal para interdição, em caso de reincidência. Estas foram as medidas anunciadas pela Delegacia Regional da Sunab, no Rio de Janeiro, contra a Federação de Futebol do Rio de Janeiro que, apesar de já ter sofrido quatro multas, continua desrespeitando o congelamento determinado pelo Plano Verão.

1989. FUTEBOL

Brasil vence mas não agrada

Cuiabá - Mesmo o torcedor menos exigente esperava mais da nova Seleção Brasileira de Futebol que estreou ontem à noite sob o comando do Sebastião Lazaroni derrotando o Equador de 1x0, em amistoso realizado no Estádio José Fragelli. O gol da vitória brasileira foi marcado logo aos 19 minutos do primeiro tempo por Washington.

Há 45 anos

1979. INTERNACIONAL

Irã censura fotos que saem do país

Teerã - O governo do Irã impôs ontem a censura a fotografias e filmes noticiosos que se remetem ao exterior e anunciou sua intensão de deportar a feminista norte-americana Kate Millet, por qualificar o dirigente religioso, ayatollah Khomeini, de "porco chauvinista". O vice-primeiro ministro Abbas Emir Entezam disse que se estabeleceu um comitê, para inspecionar os filmes.

1979. MUNDO

China: prêmio a casal com um filho

Pequim - Preocupado com o grande crescimento demográfico do país, que já está com 900 milhões de habitantes, o Governo da China aprovou uma medida inédita, outorgando subsídios à baixa natalidade, com a concessão de um prêmio no valor de 10 por cento de um salário médio às familias que tenham um só filho e se comprometam a não ter outros.

Há 55 anos

1969. BRASIL

Mais de duzentos mortos

O vale do Rio Mundau vive horas trágicas, em consequência do desaparecimento quase total da cidade de São José da Laje. Mais de cinco mil residências foram arrasadas, havendo pelo menos 200 mortos, dos quais já foram identificados 138. Acredita-se que os prejuizos causados pelas enchentes cheguem a 15 milhões de cruzeiros novos. Apelos dramáticos sendo enviados.

1969. NORDESTE

Dizíma os rebanhos no Piauí

Uma peste bovina ainda não identificada, vem dizimando rebanhos no Piaui e ameaça alastrar-se ao Ceará se providências imediatas não forem tomadas pelas autoridades competentes. Somente em uma fazenda morreram de repente 2.000 reses, num prejuizo superior a 300 mil cruzeiros. A noticia foi trazida a O POVO pelo Sr. João Granjeiro, conhecido criador.