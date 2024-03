PF: quadrilhas de SP, PR E DF lavaram R$10 bilhões

Foto: Foto de Tânia Rego/ABR PF deflagra segunda fase da Operação Lava Jato. Foto de Tânia Rego/ABR.

Quatro grandes quadrilhas de lavagem de dinheiro foram desarticuladas ontem, após a operação Lava-Jato, da Polícia Federal. Duas tinham como base São Paulo, uma o Paraná, e uma operava em Brasília. Os bandos teriam lavado pelo menos R$ 10 bilhões em dez anos. Entre os presos está o doleiro Alberto Youssef e Enivaldo Quadrado, condenado no mensalão.

Presidente decide sobre processo

O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, decide amanhã (segunda-feira) se recomenda à Corregedoria Parlamentar da Casa a abertura de representação por quebra de decoro contra o 1° vice-presidente da Casa, deputado Andre Vargas (PT-PR). A Secretaria-Geral da Mesa apresentou parecer propondo o arquivamento do pedido do Psol para investigar André Vargas, feito pelo líder, deputado Ivan Valente (SP).

Valente quer que a Corregedoria instaure procedimento para apurar "vantagens indevidas e intermediação de interesses" que envolveriam o 1° vice-presidente. Matérias publicadas semana passada mostram que Andre Vargas usou um avião do doleiro Alberto Youssef, preso no dia 17 de março na operação Lava Jato, da Polícia Federal, por participação em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo operações no mercado de câmbio.

Caso Alves acolha o parecer da Secretaria-Geral, o pedido do Psol será arquivado. Se discordar, a Corregedoria vai apurar o caso.

O parecer que o presidente da Câmara receberá é assinado pelo secretário-geral da Câmara, Mozart Vianna. No texto ele argumenta que o ofício do Psol não traz elementos que fundamentem uma decisão do presidente favorável à representação contra Vargas.

De acordo com o Ato da Mesa 37/09, a representação contra parlamentar nãos erá acolhida se "não houver indício da existência do fato indecoroso e sua flagrante correlação com o representado".

Na semana passada, Vargas subiu à tribuna para se defender e reconheceu não ter pago pelo combustível da aeronave que levou ele e a família para férias em João Pessoa no ano passado.

Criada força-tarefa para reforçar investigação do doleiro Youssef



A Procuradoria- Geral da República determinou a criação de uma força-tarefa dentro do Ministério Público Federal para reforçar as investigações envolvendo o doleiro Alberto Youssef, preso em março, na Operação Lava Jato da Polícia Federal.

Segundo a PF, Yousseff é um dos chefes de um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que movimentou ilegalmente R$ 10 bilhões.

Sobre o financiamento de R$ 31 milhões do Ministério da Saúde para o laboratório Labogen, a PF afirma em laudo, que o laboratório foi usado pelo doleiro para fazer remessas ilegais de US$ 37 milhões ao exterior.

A força-tarefa foi criada por decisão do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e publicada esta semana no "Diário Oficial" da União. Os procuradores designados para o caso trabalharão exclusivamente por cinco meses na tentativa de reforçar as investigações sobre Yousseff e outros doleiros envolvidos no esquema apontado pela Operação Lava Jato.

Uma das frentes de investigação do caso é o envolvimento do deputado federal André Vargas (PT) com Youssef. O petista está sob intensa pressão desde que a Folha revelou que uma viagem sua de jatinho, de Londrina a João Pessoa, com familiares, foi paga pelo doleiro.

PF deflagra segunda fase

Com buscas na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, a Polícia Federal deflagrou ontem a segunda fase da Operação Lava Jato, que investiga um esquema de lavagem de dinehiro que teria movimentado R$10 bilhões, com ramificações políticas e na petroleira estatal.

As buscas na sede da Petrobras começaram às 10h. A PF também entregou intimações no local. Além da própria Petrobras, é alvo dessa nova etapa da operação a empresa Ecoglobal Ambiental, de Macaé (RJ), e sua filial nos Estados Unidos, a EcoGlobal Overseas.

Por meio de convite, ambas assinaram em 2013 um contrato com a Petrobras no valor de R$ 443,8 milhões. Na mesma época da assinatura do contrato, a empresa negociava a venda de 75% de suas ações para uma empresa controlada pelo doleiro Alberto Youssef e pelo ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa.

A compra estava condicionada "à efetivação do contrato da EcoGlobal com a Petrobras", segundo mandado expedido pela Justiça Fedral do Paraná. A proposta de compra por R$ 18 milhões está registrada numa carta-proposta confidencial assinada por Youssef, Paulo Roberto e uma terceira empresa, a Tino Real Participações.

Youssef e Paulo Roberto foram presos na primeira fase da Operação Lava Jato, por manter relações suspeitas com políticos do PT, PMDB, PP. A empresa investigada no Rio de Janeiro teve pelo menos dois contratos no valor total de R$ 14,31 milhões com a Petrobras entre 2009 e 2011 para prestar serviços de tratamento de água e recuperação de rios. Com sede em Macaé (RJ), a empresa é fornecedora antiga da Petrobras.

Uma das suspeitas apuradas é que a Ecoglobal teria participado da distribuição de proprina em contratos da Petrobras, num esquema coordenado por Paulo Roberto da Costa. Ele foi preso no último dia 19, sob acusação de tentar destruir provas buscadas pela PF. O ex-diretor da Petrobras recebeu um jipe Land Rover Evoque de Youssef, no valor de R$ 250 mil. (Folhapress)

Graça recebe policiais na sede da empresa

A Polícia Federal foi recebida pela presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, na manhã de ontem, quando foi até a sede da estatal em busca de documentos que podem auxiliar nas investigações da Operação Lava Jato, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 10 bilhões, com ramificações políticas e na petroleira.

Um delegado e três agentes da PF foram recebidos por Foster em uma sala de reunião, segundo nota divulgada pela Petrobras. Assim que a equipe chegou, a presidente acionou a Gerência Jurídica da empresa para "tomar todas as providências" necessárias para cumprir ordem judicial expedida pela Justiça Federal no Paraná.

"A Petrobras recebeu hoje (ontem) e cumpriu imediatamente Ordem Judicial para entregar documentação referente a uma específica contratação", disse a nota da empresa, sem detalhar de qual contrato se tratava.

A PF, por sua vez, divulgou nota informando que não precisou cumprir os mandados de busca e apreensão para obter os papeis que procurava na Petrobras porque a presidência da estatal "colaborou com os policiais federais apresentando os documentos, que foram apreendidos e contribuirão para a continuidade das investigações".

A PF anunciou ainda que vai investigar a suspeita de que o doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato em 17 de março, foi alvo de uma escuta em sua cela. O advogado de Youssef, Antônio Augusto Figueiredo Basto, enviou à Justiça um pedido para apurar se seu cliente foi alvo de escuta ilegal. (da Folhapress)