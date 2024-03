Há 70 anos

1954. POLÍTICA

Bombas de hidrogênio

Washington, 18 - (AFP) O presidente da Comissão Parlamentar de Energia Atômica, Sterling Cole, revelou, nesta cidade, que os Estados Unidos possuiam, afora uma bomba de hidrogênio comum, uma susceptível de ser lançada sôbre qualquer ponto do globo. Numa entrevista televisionada e filmada, Cole declarou: "Sim, possuimos a bomba de hidrogênio".

1954. EXPLOSÃO

"Maria Celeste" ardendo em chamas

São Luiz, 17 - Telepress - O navio "Maria Celeste", que se encontrava atracado no porto de São Luiz, explodiu na manhã de ontem, em consequencia de uma centelha que teria atingido um dos três mil barris de gasolina que conduzia a bordo. A embarcação possuindo a tripulação de 18 homens, alguns dos quais se encontram desparecidos, juntamente com outros estivadores.

Há 80 anos

1944. CONFLITO

Aniquilada a companhia espanhola

MOSCOU, 18 - Reuters - A irrupção dos exércitos do marechal Koniev na região Kamentz-Podolsk dividiu em duas partes as tropas de Von Manstein. O general Malinovsky, com a grande técnica de seus conhecimentos, ensaia o cêrco da cidade de Nikolaev. Numerosos cadáveres de soldados espanhois pertencentes á "Legião Azul" foram encontrados.

1944. INTERNACIONAL

Alcançando a fronteira da Rumânia

MOSCOU, 17 - Reuters - Anuncia-se oficialmente que as tropas soviéticas atingiram o rio Dniester em diversos pontos. O exército soviético em peso encontra-se a menos de trinta quilometros do rio Dniester. As forças russas que estão chegando são constituidas de unidades móveis do segundo grupo de Exército Ucraniano, cujo avanço alcançou a velocidade de um furacão.

Há 90 anos

1934. MUNDO

250 mortos e mil feridos

New-York, 15 (Via-aérea) - O correspondente da Agência Reuter em São Salvador informa que o número conhecido das vítimas da explosão ontem ocorrida em La Libertad era, á última hora, de mais de duzentos e cincoenta mortos e cêrca de mil feridos. S. Francisco (Califórnia) 15 - Via-aérea - A carga de dinamite que explodiu ontem no porto de La Libertad, em São Salvador.

1934. EXPEDIÇÃO

Nova escalada

Berlim, março- Embarcará, nestes dias, em Gênova, a expedição alemã, preparada no maior sigilo que se propõe realizar, no ano corrente, uma nova tentativa de escalada do massiço do Himalaia, a (Montanha do Terror), como os chamam os indigenas hindús. A expedição pretende escalar o Nanga Parbat, de 8,116 metros de altura, gigantesca torre.