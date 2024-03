Há 30 anos

1994. BRASIL

Crise é muito grave

As decisões da Câmara Federal e do Supremo Tribunal Federal (STF) de se autoconcederem aumentos salariais, por votação ou artifícios legais, deverá ter repercussões ao longo de toda a próxima semana. Segundo fontes militares em Brasília, a crise é muito séria e impõe a necessidade de acordos entre os três poderes para ser contornada.

1994. ANGOLA

A guerra civil em Angola

A guerra civil em Angola já matou mais de 500 mil pessoas - de 2,5% a 5% da população. A informação é do próprio Governo angolano. Os números estarrecedores aumentam em ritmo acelerado, cerca de mil pessoas morrem por dia em consequência dos ataques entre os rebeldes da UNITA (União Nacional pela Indepêndencia Total de Angola) e tropas oficiais da Angola.

Há 50 anos

1974. MUNDO

Querem de volta restos de Evita

Buenos Aires - A esquerda peronista está empreendendo campanha visando o retorno imediato dos restos mortais de Eva Peron à Argentina, fato que poderia colocar o presidente Juan D. Peron em situação embaraçosa. Evita, segunda esposa do Presidente, ainda é imensamente popular neste país, apesar de ter falecido há 22 anos.

1974. POLÍTICA

Terminou o boicote do petróleo

Viena, Haia - Os países árabes decidiram oficialmente reiniciar o envio de petróleo aos Estados Unidos após cinco meses de boicote, como gesto de reconhecimento e como incentivo para a mediação diplomática norte-americana em seu conflito com Israel. O Ministro do Petróleo da Arábia Saudita disse que a suspensão do boicote entraria em vigor imediatamente.

Há 70 anos

1954. INTERNACIONAL

Ameaça à rainha Elizabeth

Londres, 20 - (AFP) - O líder do Partido Liberal na câmara dos Comuns, Clemente Davies, recebeu uma carta com ameaças dirigidas à rainha Elizabeth, contendo estas simples palavras: "Si vossa rainha botar os pés em Gibraltar nós a mataremos". Essa carta de ameaças é manuscrita e parece ter sido redigida por uma pessôa de certo gráu de instrução.

1954. FUTEBOL

Confiantes na vitoria

Rio, 20 - (Telepress) - Os brasileiros estão bem dispostos para o jogo de amanhã contra os paraguaios. Zezé Moreira mostra-se otimista e diz que as vaias que levou no Maracanã, domingo ultimo, com alguns dos seus pupilos, só serviram para incentivá-lo. "Vamos a vitoria". O tecnico Zezé Moreira disse ainda que continuava depositando plena confiança nos craques.