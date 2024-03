Há 35 anos

1989. FORTALEZA

Construção civil ainda parada

Os trabalhadores na indústria da construção civil em Fortaleza continuam em greve. A decisão foi tomada em assembléia realizada ontem, no sindicato da categoria, com a presença de mais de 500 operários. De acordo com as estimativas da entidade, cerca de 70 por cento dos empregados do setor aderiram ao movimento. Na prática, a paralisação foi iniciada nos dias 14 e 15.

1989. INTERNACIONAL

Japão aliado para aumentar capital

Nova Iorque - Com o apoio dos Estados Unidos, o Japão deverá aumentar sensivelmente seu poder no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial, para solucionar a crise provocada pela dívida do Terceiro Mundo, estimaram ontem analistas econômicos. Um papel de destaque ao FMI, para quem o Japão é apenas o quinto país em importância, com 4,5 por cento.

Há 55 anos

1969. FAMOSOS

Um Beatle casa e outro é preso

O Beatle Jonh Lennon casou-se ontem com sua companheira de vários meses, a japonesa Yoko Ono, em uma cerimônia realizada no Cartório civil de Gibraltar. Enquanto John casava-se seu companheiro de conjunto, George Harrison e sua espôsa, Patti, foram prêsos em Londres, acusados de estar de posse de uma grande quantidade de maconha.

1969. MUNDO

Peru cobra multa

LIMA, 21 - O Govêrno peruano pôs em liberdade ontem dois barcos pesqueiros norte-americanos depois que seus capitães pagaram 25.000 dólares em multas. O incidente poderia complicar as negociações que estão sendo realizadas sôbre a expropriação de propriedades petrolíferas dos Estados Unidos. Uma canhoeira peruana escoltou as duas pequenas embarcações.

Há 75 anos

1949. POLÍTICA

Reconciliação: Russia e a Iugoslavia

Nova Iorque - O aparente "impasse" surgido nas negociações para o tratado austriaco, em Londres, chama de novo a atenção para a questão de se saber qual a posição exata da Iugoslavia em face da União Soviética e das potencias ocidentais. Presentemente, parece que Tito e o Kremlin estão trabalhando em mais harmonia do que o oeste esperava.

1949. TRATADO

Não impede assinatura de outros

MEXICO, 21 (AFP) - Falando aos jornalistas, o sr. Manoel Tello, sub-secretario das Relações Exteriores, afirmou que nem tratado do Rio de Janeiro, nem a carta da organização dos Estados americanos impedem que os seus membros pertençam a outros organismos regionais, acrescentando: "O denominador comum desses pactos deve ser a carta das Nações Unidas".