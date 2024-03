Há 20 anos

2004. IBAMA

Medida vai combater biopirataria

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) dará esta semana, em Brasília, a primeira licença especial que credencia o Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo (USP) para acessar amostras de componente genético. A licença significa que terá informação e mais controle sobre a saída de material para fins científicos.

2004. ACIDENTE

Famílias questionam sobre incêndio

Pela primeira vez depois da divulgação do relatório final do acidente com o Veículo Lançador de Satélite (VLS), em Alcântara (MA), os parentes das vitimas que morreram no incêndio se encontraram com o ministro da Defesa, José Viegas. O encontro foi realizado no último sábado (20), na Câmara Municipal de São José dos Campos, em São Paulo. Os parentes lotaram o plenário.

Há 40 anos

1984. CEARÁ

Cachalote em decomposição

Um estranho animal, já em estado de decomposição, encalhou na Praia do Peixe Gordo, no povoado de Tremembés, em Aracati, desde a madrugada de sexta-feira passada. Pelas dimensões, quase 30 metros de comprimento, muitos acreditaram tratar-se de baleia mas com a arcada dentária completa os pescadores concluíram não que era um cachalote.

1984. COLÔMBIA

Morrem oito guerrilheiros

Bogotá - Oito guerrilheiros morreram, ontem, nas proximidades da fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, num combate com tropas do Exército, elevando a 36 o número de mortos registrados em episódios de violência ocorridos na Colômbia nos últimos cinco dias - informou o Comando do Exército. Os guerrilheiros, pertencentes ao ELN.

Há 60 anos

1964. FORTALEZA

45 mil moradores do Pirambu

Cêrca de 45 mil pessoas residentes no Pirambu tornar-se-ão proprietárias das casas em que residem com a aplicação do convênio firmado entre o Govêrno do Ceará e o Ministério da Viação (já aprovado pelo Tribunal de Contas da União), que desapropria terrenos situados numa área de sete quilômetros quadrados naquela bairro. Compreendem também os edifícios erguidos.

1964. MUNDO

URSS estaria rearmando Cuba

Miami - (FP) - A união Soviética continua adiante com o fortalecimento militar de Cuba e, segundo as "Sentinelas da Liberdade", novas fortificações são levantadas e mais armas são desembarcadas. Técnicos soviéticos - diz o informe das "Sentinelas" - trabalham fabrilmente em construções militares em Cayo Fragoso. Cayo está localizado ao norte de Villas, em frente a Caibarien.