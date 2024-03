Há 25 anos

1999. CEARÁ

1,1 milhão sem água encanada

Mais de 1 milhão e 100 mil pessoas em todo o Estado não tem acesso a água encanada: segundo a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), esse número se traduz em mais de 21% da população sem ser atendida pelo serviço de abastecimento d'água da empresa. Em Fortaleza, são mais de 225 mil habitantes na mesma situação, o que corresponde a aproximadamente 9%.

1999. BRASIL

Recuperada parte do dinheiro

A Polícia Federal prendeu ontem oito pessoas envolvidas no seqüestro do compositor Wellington de Camargo, irmão da dupla Zezé di Camargo e Luciano, Foram recuperados US$ 260mil pagos no resgate e apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola de nove milímetros e um aparelho celular. Inicialmente,o alvo seria a filha de Zezé. A prisão ocorreu por volta das 13h3Omin.

Há 45 anos

1979. ECONOMIA

Moedas de 1 e cédulas de 10

O Diretor Regional do Banco Central de Fortaleza, Sr. Waldemir Messias de Araújo, retornou na tarde de ontem de Brasília e no desembarque anunciou o início de circulação, este mês, na região do Ceará, Piaui e Maranhão das novas moedas de um cruzeiro e cédulas de estampa "B" de 10 cruzeiros. As moedas são de peso menor, e que permite ser melhor conduzida pelo público.

1979. MUNDO

Pequim adverte contra liberalização

Toquio - Um diário de Pequim advertiu que o apelo do governo chinês a "libertar o pensamento" não autoriza o povo a fazer campanha em defesa dos direitos humanos, nem a adotar um estilo de vida ocidental-burguês. "Constituiria um crasso erro chegar à conclusão de que os direitos humanos não são respeitados em uma sociedade socialistaca."

Há 65 anos

1959. CUBA

Não haverá ricos nem pobres

Havana, 23 - (FP) - Provocou o mais retumbante efeito no país a declaração feita por Fidel Castro em discurso divulgado pela televisão e segundo a qual, dentro em breve, não haveria ricos nem pobres em Cuba. Dirigindo-se a industriais, comerciantes e membros das profissões liberais, declarou Fidel Castro que se propunha reduzir os ricos e elevar os pobres à categoria da classe média.

1959. INTERNACIONAL

Rebelião no Tibet

Nova Delhi, 23 (FP) - Reagindo contra a decisão dos chineses de aprisionar o Dalai Lama, 300 mil tibetanos combatem na cidade ragrada de Lhassa e em todo o país, transformado em uma nova Hungria, contra os comunistas chineses, que estão armados com peças de artilharia e que a todo momento recebem mais armas automáticas por avião. A luta se desencadeou em Lhassa.