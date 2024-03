Há 20 anos

2004. CEARÁ

Mais R$ 6,4 milhões para CE

Mais de 6.394 famílias atingidas pelas enchentes deste ano receberão dinheiro do governo para reconstruir suas casas. Os ministros da Integração Nacional, Ciro Gomes, e das Cidades, Olívio Dutra, anunciaram ontem a liberação de R$ 41,5 milhões para refazer moradias em 13 Estados. O Ceará receberá R$ 6,476 milhões neste segundo lote de recursos.

2004. MARTE

Descobertos vestígios de água

A sonda-robô Opportunity descobriu na superfície de Marte o que foi um mar de água salgada, anunciaram ontem, em Pasadena (Califórnia), cientista do projeto. A câmara do Opportunity detectou a presença de finas camadas de rocha que apresentam características típicas de uma erosão causada por ondas de água, similar às ondas de um mar ou um lago chocando-se.

Há 30 anos

1994. RELIGIOSIDADE

150 anos do padre Cícero

Juazeiro do Norte amanheceu ontem com o som da alvorada festiva, com banda de música e grupos folclóricos em diversas praças e ruas. O motivo foi a data de nascimento do padre Cícero, que completaria ontem 150 anos. O povo juazeirense e as quase 500 mil pessoas de outros municípios, sendo a grande maioria de Alagoas e Pernambuco, dirigiram-se ao pátio da capela.

1994. CIDADES

110 anos da Abolição da Escravatura

O Ceará comemora hoje a passagem dos 110 anos da abolição dos escravos na então província, hoje Estado. A abolição cearense antecedeu em quatro anos a promulgação da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 1888. Representou no Ceará a liberdade para 35.508 escravos, numa luta iniciada a partir de 1879. Em 1880, surgia a Sociedade Libertadora Cearense.

Há 40 anos

1984. MUNDO

Chile pode censurar jornais

Santiago do Chile - Este País amanheceu ontem sob o Estado de Emergência, decretado a noite anterior pelo Governo, devido a uma série de atos extremistas "que vão tomando cada vez mais gravidade e relevo". Indicou o Ministro do interior, Sérgio Jarpa. Ele não descartou a possibilidade de que seja implantado o toque de recolher e a censura à impressa.

1984. POLÍTICA

El Salvador elegerá novo Presidente

São Salvador - Os salvadorenhos elegerão hoje um novo Presidente, em meio a uma guerra civil que ensaguenta o País há quatro anos e meio e já causou mais de 50 mil mortos. Poucos esperam que o resultado da eleição traga uma rápida solução para os problemas nacionais, profundamente enraizados por décadas de desigualdades sociais e econômicas.