Há 50 anos

1974. ECONOMIA

Petróleo em seus desertos

Telavive, Damasco, Moscou, Beirute - Várias companhias européias e israelenses planejam investir milhões de dólares em pesquisas petrolíferas na zona desértica próxima ao Mar Morto - anunciou o responsável pela exploração de petróleo em Telavive. O Ministério de Finanças, que inclui no orçamento deste ano um programa de investigações e perfurações de 30 milhões.

1974. CONTRABANDO

Embaixador contrabandista

O Embaixador haitiano na Jordânia, Joseph Khalil Yunes, foi detido ontem no Aeroporto de Beirute, quando tentava passar um contrabando de 28 quilos de "hashish" para os Estados Unidos. Yunes, 47 anos, de ascendência libanesa, realizava uma visita privada e tinha previsto viajar aos Estados Unidos para uma missão não revelada.

Há 70 anos

1954. MUNDO

Bagdad ameaçada pelo rio "Tigre"

Bagdad, 27 - (AFP) - Esta capital está ameaçada de ficar completamente inundada em consequência da cheia do rio Tigre. Ontem, apesar dos valores abertos no curso do rio e dos ribeiros tributários, o nível das águas permanecia elevado. Os caminhões militares circulam carregados de sacos de areia, que são amontoados nos pontos fracos dos diques, ao longo do rio.

1954. POLÍTICA

Iminente uma nova revolução

Cairo, 27 (AFP) - Sabe-se, agora, que os autores anônimos do manifesto dirigido ao povo egipcio, distribuido clandestinamente nas caixas postais, atacam violentamente, naquele documento, o Conselho Revolucionário. Dirigindo-se "aos que fomentam dissenções" afirmam. "Expulsaremos os britânicos do Canal de Suez."

Há 90 anos

1934. INCÊNDIO

O Japão enlutado

Rio, 24 (via aérea) Comunicam de Tokio que segundo as últimas informações recebidas de Hakodat é de cêrca de cem mortos e 900 feridos o número conhecido das vitimas do incêndio que devorou grande parte daquela cidade. Anunciam, por outro lado, que foram destruidas pelas chamas cêrca de 25.000 casas. O incêndio manifestou-se ás 18 horas e só foi circuscrito ás 7 horas.

1934. INTERNACIONAL

Mil e trezentas bombas e granadas

Buenos Aires, 22 (via-aérea) - Os funcionários da Dvisão de Investigações continuam trabalhando ativamente nas diligências concernentes á apreensão de numerosas bombas de dinamite colocadas em diversos ontos da Capital. No Departamento Central da Polícia, iniciou ontem, á noite, aquele magistrado, o interrogatório das pessôas detidas por suspeição.