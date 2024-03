Há 30 anos

1994. CIDADES

Deslizamentos assustam moradores

Duas casas localizadas nas encostas dos morros do Castelo Encantado e do Teixeira, no bairro de Serviluz, tiveram os muros destruidos por causa de deslizamentos de terra causados pelas chuvas dos últimos dias. Com o inverno, aumenta o número de áreas de risco em Fortaleza. As dunas um e dois, na Barra do Ceará,e o morro de Santa Terezinha são considerados de alto risco.

1994. INTERNACIONAL

Violência política faz 54 mortos

Pelo menos 54 pessoas morreram desde sexta-feira na região de Kwazulu-Natal, em violentas manifestações políticas, segundo cifras publicadas na tarde de ontem pela Polícia sul-africana. O balanço de mortos se eleva agora a mais de 150 desde que o rei dos zulus Goodwill Zwelithini, proclamou sua soberania sobre a região Kwazulu-Natal, a 18 de março.

Há 60 anos

1964. FORTALEZA

A tôrre mais extensa do mundo

Ontem, às 10 horas, a 300 metros da subestação abaixadora da Chesf, em Mondubim (em fase de construção acelerada), foi levantada a primeira tôrre da linha de transmissão Fortaleza-Milagres. Erguida a tôrre de concreto armado (de 22 metros de altura). O sistema radial Paulo Afonso-Fortaleza é o primeiro do mundo em extensão, com 743 quilômetros.

1964. CEARÁ

Firmas com 300 empregados

O Delegado Regional do Trabalho, jornalista Olavo de Sampaio, disse a O POVO estar procurando, amigavelmente, os industriais cearenses, para fazê-los sentir a necessidade do cumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina, num dos seus dispositivos, que cada emprêsa com mais de 300 funcionários tem a obrigação de abrir um refeitório.

Há 90 anos

1934. CIÊNCIA

Isolado afinal o Bacilo da Lepra?

Rio, 24 (via-aérea) - Repercutiu vivamente no seio da classe médica o telegrama provindo da Rússia anunciando o isolamento do bacilo da lepra em cultura pura e como consequência a descoberta de uma vacina capaz de extinguir os horrendos estigmas que deformam os infelizes atacados pelo mal de Hansen.O processo ora divulgado é uma simples aplicação do método geral.

1934. MUNDO

Assembleia prorroga mandato

Montevidéo, 21 (Via aérea) - O capítulo correspondente às disposições transitórias da nova Constituição, que será promulgada na p´roxima sessão da Assembleia Constituinte, ao retificar e manter em vigor todas as disposições ditadas desde 30 de março de 1933, declara que, até a instalação das novas Câmaras, continuarão no exercicio de suas funções os membros da atual Câmara.