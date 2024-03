Há 65 anos

1959. FUTEBOL

Brasil venceu

Buenos Aires, 30 - (Serviço especial da Sport Press) - Pelo Campeonato Sal Americano de Futebol foram realizados ontem à tarde, no estadio do River Plate, os cootejos Brasil x Paraguai e Perú x Bolivia. O Brasil triunfou por 4x1 e os bolivianos empataram com os peruanos por zero a zero. Ontem, na praça de esportes do River Plate, o Brasil cumpriu outra atuação excepcional.

1959. MUNDO

Dalai Lama em poder dos rebeldes

NOVA DELHI, 30 (FP) - "O exército popular chinês efetua, atualmente, a limpeza dos bolsões de resistência rebelde, em certas localidades do Tibet" - informa a agencia Nova China. Mais de quatro mil prisioneiros cairam em mãos do exército popular chinês, bem como importante presa de guerra, em que figuram, notadamente, oito mil armas leves, oitenta e uma metralhadoras.

Há 75 anos

1949. POLÍTICA

O "Pacto do Mediteraneo"

Ankara, 29 (France Press) - "Temos a convicção de que o Pacto do Mediterraneo será realizado porque isso está na logica dos acontecimentos", declaram os circulos politicos turcos em face das afirmações do Secretario de Estado norte-americano Dean Acheson, segundo as quais os Estados Unidos não estariam dispostos a participar do Pacto do Pacífico.

1949. INTERNACIONAL

Portugal e o "Pacto do Atlântico"

Washington, 31 - AFP - O departamento de Estado anuncia que o embaixador de Portugal comunicou a decisão do seu pais, de assinar o "Pacto do Atlantico", no dia 4 de abril proximo. A demora de Portugal se deve ao desejo de esclarecer sua atividade ao governo espanhol. A Espanha aparentemente compreendeu a posição portuguesa.

Há 85 anos

1939. CONFLITO

250 mil convocados pela Italia

Londres, 31 - O gabinete inglês vai reunir-se para estudar urgentemente as medidas de emergencia no caso de aumentar a tensão europeia. O sr. Benito Mussolini decidiu chamar ás armas um contingente de mais de duzentos e cincoenta mil homens. A Inglaterra apresentou nova proposta á Polonia para colaboração militar contra a politica agressiva do Reich.

1939. GUERRA

500 mil mortos

Burgos, 30 - POVO - Calcula-se em um milhão e duzentos mil o numero de baixas verificadas na guerra espanhola, sendo quinhentos mil mortos inclusive executados. Anunciam os radios de toda a Espanha que terminou a guerra. Os ultimos redutor republicanos capitularam. As capitais das provincias de Marcia, Jean Cuenca e Ciudad Real renderam-se.