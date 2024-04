Há 15 anos

2009. JUSTIÇA

Lei Maria da Penha

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a Lei Maria da Penha pode ser estendida a casos de namoro, mesmo que o casal não more junto. Segundo a decisão da ministra Laurita Vaz, da Terceira Seção do STJ, uma relação de intimidade entre autor e vítima é suficiente para que a legislação seja aplicada. A situação específica de cada caso deve ser analisada.

2009. ENEM

MEC: proposta de mudança do Enem

O Ministério da Educação (MEC) anunciou ontem uma proposta de reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que passaria a ser composto por 200 questões, ao invés das 63 atuais. A sugestão prevê também a substituição dos vestibulares das universidades federais pela avaliação. A proposta precisa da aprovação dos reitores das universidades.

Há 25 anos

1999. BRASIL

Tempo mínimo de contribuição

A Previdência Social poderá abrir mão da exigência do tempo mínimo de contribuição para a concessão de aposentadorias. Isso seria possível porque o benefício inicial do segurado passaria a ser calculado com base nas contribuições feitas durante determinado período e, também, expectativa de vida. A explicação é do ministro da Previdência e Assistência Social, Waldeck Ornélas.

1999. SAÚDE

O fechamento da Santa Casa

A direção da Santa Casa marcou o fechamento da instituição em Fortaleza para a zero hora da próxima terça-feira. A partir desse dia, segundo o provedor, general Francisco Batista Torres de Melo, a Santa Casa deixará de receber doentes e vai começar a remoção dos pacientes remanescentes para outros hospitais. Torres de Melo diz que a Santa Casa "está falida".

Há 35 anos

1989. CEARÁ

Três refinarias no Nordeste

O Ministro das Minas e Energia, Vicente Fialho, anunciou ontem que a Petrobrás, autorizada pelo presidente José Sarney, deverá reestudar a localização da refinaria de petróleo definida para o Nordeste, onde nesse aspecto a prioridade técnica é do Ceará. Segundo disse, a idéia é criar, ao invés de uma só unidade de refino, três outras, de médio porte, beneficiando não somente o Ceará.

1989. ECONOMIA

Perde crédito de US$ 500 milhões

Roma - Um crédito de 500 milhões de dólares concedido ao Brasil para projetos hidroelétricos, contra os quais recentemente se levantaram as populações indígenas do Amazonas, será suspenso pelo Banco Mundial - anunciou a Associação Amigos da Terra, em Roma. A organização ecológica disse que o anúncio oficial se fará daqui a uma semana e que foi acertado com o Governo brasileiro.