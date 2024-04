O Povo é História

Há 30 anos

1994. ECONOMIA

Abaixo dos índices inflacionários

Por conta das negociações do setor farmacêutico com o governo e a conversão dos preços em URV (Unidade Real de Valor) pela média dos últimos quatro meses, desde o dia 15 de março, os reajustes dos medicamentos já começam a apresentar os primeiros resultados positivos, caminhando abaixo dos índices inflacionários. O maior aumento entre os 18 itens registrou-se no Gardenal.

1994. FORTALEZA

Famílias rezam para que não chova

Cerca de 600 famílias da favela Santa Rita, no bairro Jardim das Oliveiras, passaram o fim de semana rezando para que não chovesse. Elas tiveram suas casas invadidas pelo avanço da "lagoa do tijolo" provocado pelas últimas precipitações. A situação na Santa Rita revela o drama de uma população vinda de outros locais da cidade, como a favela do Trilho.

Há 40 anos

1984. GREVE

Estudantes perderão o semestre

A greve na Universidade Federal do Ceará prossegue e pode afetar o calendário escolar do primeiro semestre. "O maior prejuizo é para os alunos e as perspectivas são muito ruins, pois o mês de março já se foi e como não há previsão de término da greve, este semestre está praticamente perdido", disse ontem o reitor José Anchieta Esmeraldo Barreto.

1984. POLÍTICA

Criação do Dia do Leitor

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou ontem projeto de lei, de autoria do vereador Samuel Braga (PMDB), instituindo o Dia do Leitor, a ser comemorado em 7 de janeiro, data da fundação do O POVO. Na justificativa de sua proposição, o representante peemedebista diz: "Por sugestão do jornal O POVO e por considerá-la bastante oportuna e feliz, tomamos a iniciativa de instituir.

Há 50 anos

1974. CIDADE

Relógio que falta

Em toda grande metrópole há um relógio para o povo. Ou numa importante casa comercial, ou na estação de trem, seja onde for. Em Fortaleza, era na Praça do Ferreira. Depois, colocaram um relógio na Praça José de Alencar. Esses relógios sofrem de artrite. Quando eles se acordam, o povo retorna para o sono. Sugestão: adotar-se um relógio, que fique tradicional.

1974. NACIONAL

Gasolina não sobe antes de 60 dias

Brasília - Uma nova majoração nos preços dos combustíveis, para o mercado interno, dependerá quase que exclusivamente do comportamento da oferta de preços do petróleo nos mercados internacionais, principalmente os do Oriente Médio. A oferta do petróleo bruto encontra-se estabilizada, situação que deverá permanecer até junho próximo.