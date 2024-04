O Povo é História

Há 65 anos

1959. EXPLORAÇÃO

Os exploradores de petroleo

OTTAWA, Canadá - (Globe Press) - As vastidões árticas no Canadá estão começando a atrair companhias e exploradores individuais em busca de recursos ainda inexplorados de petroleo e gas naturais. Desde meados de janeiro, dez companhias de petroleo e pessoas fisicas solicitaram licença e direito da exploração de petroleo e gás numa arca que cobre 20 milhões de hectares.

1959. MUNDO

Provas de firmeza

GETTYSBURGO (Pensilvania), 6 - (FP) - Tôda politica de concessão a respeito da Rússia no caso Berlim seria uma política vergonhosa "e a mais perigosa que poderiamos seguir", declarou o presidente Eisenhower. Insistindo ao mesmo tempo, na necessidade para os aliados darem provas de firmeza, Eisenhower declarou de novo que as potencias ocidentais querem evitar uma guerra.

Há 75 anos

1949. JUBILEU

O jubileu sacerdotal do Papa Pio XII

Rio, 5 (Asapress) - O sr. Levindo Coêlho falou sobre a assinatura do "Pacto do Atlantico", um compromisso assumido pelos paises democraticos e os povos livres, que condenam a guerra e que desejam manter e assegurar a paz. Referiu-se, ainda, ao 50º. aniversario de ordenação sacerdotal de S. S. Papa Pio XII, associando as constantes perseguições que a Igreja vem sofrendo.

1949. ECONOMIA

Um novo tratado comercial

Rio, 6 - (Asapress) - O deputado Cirilo Junior presidiu a sessão de ontem da Camara Federal. O sr. Aristides Largura foi o primeiro orador, apresentado um requerimento de informações ao Executivo, a fim de saber se têm fundamento as noticias veiculadas na imprensa sobre a ida de uma Comissão de Economia á Argentina, a fim de negociar o novo tratado comercial.

Há 85 anos

1939. POLÍTICA

Tropas para a fronteira

Londres, 5 - POVO - Afirma-se com toda procedencia que a Italia está providenciando a remessa de forças para a fronteira da Albania, visando a estabelecer um protetorado sobre esse pais, á maneira do que a Alemanha fez com a Moravia e a Boemia. Qualquer violação á independencia da Albania determinaria a revogação Imediata do acordo anglo-taliano.

1939. INTERNACIONAL

O falecimento do rei do Irak

Londres, 5 POVO - Causou pesar na Grã Bretanha o falecimento ocorrido ontem á noite, em Bagdad, do soberano do Irak, quando viajando em um automovel, o veiculo se chocou contra um poste de iluminação eletrica da cidade. O rei do Irak contava apenas 27 anos de idade, nascêra em Méca e foi educado na Inglaterra. Foi aclamado rei seu filho de três anos de idade.