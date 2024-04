O Povo é História

Há 60 anos

1964. INTERNACIONAL

Molotov e Malenkov expulsos

Moscou, 6 - (FP) - O Pravda, diz que o Ex-Primeiro-Ministro Malenkov e Ex-Primeiro-Ministro e Chanceler V. M. Molotov, e o Ex-Vice-Primeiro-Ministro Lazar Kaganovich foram expulsos do Partido Comunista. Malenkov e Kaganovich foram acusados de crimes contra o povo perpetrados durante a época stalinista. As expulsões aprovadas pelo XXII Congresso do PC da URSS.

1964. ECONOMIA

A crise custou Cr$ 40 bilhões

Rio - (Sucursal) - As primeiras quarenta e oito horas da revolução custaram aos cofres públicos a importância de Cr$40 bilhões, que foram emitidos terça-feira ultima por ordem do Ministério da Fazenda, sendo que Cr$23 bilhões já estão em circulação, ficando o restante, como recurso, depositado no Banco do Brasil, que deverá reabrir hoje. Segundo as autoridades do Ministério.

Há 80 anos

1944. MUNDO

Perigo de minas nas águas

LONDRES, 4 - Reuters - A radio de Budapest dirigiu á população o seguinte aviso: "Há perigo de minas no Danúbio, perto de Rajka. Os navios devem ancorar ao largo. Há perigo de minas também em Tirza, entre Chap e Szibnick". A emissora de Budapest, citando um comunicado do governo hungaro, disse que á noite de ontem, aviões inimigos penetraram no territorio.

1944. GUERRA

48 mil toneladas de bombas

LONDRES, 5 - Reuters - "O comando de bombardeio da RAF lançou mais de 48 mil toneladas de bombas sobre a Alemanha durante o primeiro trimestre de 1944, enquanto os alemães lançaram sobre a Grã-Bretanha no mesmo periodo apenas 2.400 toneladas. Informou hoje ao Parlamento o ministro do Ar. Sir Archibald Sinclair, que acrescentou: "Perdas foi a mais baixa".

Há 90 anos

1934. BRASIL

Notas falsas de duzentos mil réis

Rio, 3 (via-aérea) - Encontra-se prêsa audaciosa quadrilha de passadores de dinheiro falso, da qual fazem parte um advogado e um guarda da policia aduaneira. O dinheiro a ser introduzido na circulação, ao que se diz, é cerca de mil contos, em cédulas de duzentos mil réis. O comissário-inspetor Fausto Barreto, viu coroado de completo êxito o seu trabalho.

1934. MILAGRE

Nossa Senhora de Lourdes

A imprensa carioca tem-se ocupado ultimamente com o aparecimento de uma fonte de água milagrosa no quintal da casa do comerciante Alexandre Porréca. Pai de vinte e um filhos, além de três falecidos e uma filha adotiva. Aquele cavalheiro encontrava-se ha muito tempo com um tumor no estomago, porquanto o doente curou-se completamente, fato êste testemunhado por inúmeras.