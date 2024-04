INAUGURAÇÃO DA TV CEARÁ

Foto: opovo é história OITD_19740308aa10.jpg

8 de março de 1974

Televisão Educativa - Editorial

A inauguração da Televisão Educativa é um fato marcante na história da Educação no Ceará. Um fato que não podemos deixar de registrar com satisfação, tendo em vista os benefícios que a nova estação irá prestar à comunidade cearense, não só como instrumento didático, mas, também, como veículo cultural.

A rigor, toda televisão deveria ter um caráter eminentemente educativo. É o que se poderia esperar da manipulação de um tão poderoso meio de comunicação. Quando a pessoa se coloca diante de um aparelho receptor de imagem e som, geralmente não tem idéia de que tem à sua frente o produto de um fabuloso investimento social. Muitos dos que têm em suas mãos uma estação de TV costumam pensar que ela é resultado de seu próprio investimento, e não a consequência do que as verbas públicas puderam fazer para ampliar o horizonte das comunicações. Esta visão individualista, que atinge o espectador, é responsável pelos muitos deslizes que a televisão comercial comete em detrimento de sua função basicamente educativa, pelos dislates que costumam testemunhar nas programações diárias.

Porque a televisão comercial não cumpre convenientemente seu papel, é que se tornou imperativo criar um sistema de televisão educativa. Em vários países, esse sistema é híbrido, pois existem estações, como nos Estados Unidos, que são operadas por entidades particulares sem fins lucrativos, e, outras, pelo próprio Estado. No Brasil é o Governo, na esfera federal ou estadual, que opera as estações existentes, tendo em vista apoiar os programas oficiais de ensino e divulgar mensagens culturais adequadas aos objetivos políticos, econômicos e sociais do País.

Diferente da TV comercial, que procura atingir um maior público através da diversão e da informação, sendo portanto um instrumento de lazer, a TV educativa diferencia-se também internamente, em função da programação que apresenta. E essencialmente didática, quando se dirige aos alunos nas salas de aula, e é denominada de "televisão pública", quando se dirige ao público em geral, com uma programação mais dilatada e diversificada.

Na verdade, a fusão desses dois objetivos é o que deve ocorrer na prática, pois não há motivo que justifique limitar uma programação educativa ao seu aspecto meramente didático. Se, por lado, é necessário apelar para o instinto de trabalhar e aprender, de outra parte, é preciso atender ao desejo natural de diversão - diversão instrutiva. A "Comissão Carnegie", que estudou nos Estados Unidos os problemas pertinentes à educação pela TV, definiu os limites da televisão pública", ou seja, dessa segunda tarefa das estações educativas: "ela abrange tudo o que é de interesse e de importância humana que não seja, no momento, próprio ou em condições para ser financiado pela publicidade e que não seja preparado para o ensino formal".

Esta é a visão ampla que devem ter o que vão dirigir a Televisão Educativa do Ceará. Ela prestará um grande serviço aos estudantes do Primeiro e do Segundo Grau, assim como do Supletivo, somente em chegar aos telepostos da Capital e do Interior. Mas prestará um grande serviço também a toda a comunidade não-escolar, se souber abordar com inteligência e certa dose de "fair play" acontecimentos e problemas geralmente desprezados, em razão de seus antolhos e grilhões, pela televisão comercial. Isto será essencial para que o Canal 5, sem querer competir, obtenha maior audiência.

8 de abril 1974

Aulas via satélite - Editorial

A partir de julho, o sistema educacional brasileiro estará integrado às comunicações via satélite. O Projeto "Saci" utilizará um satélite artificial norte-americano, a ser lançado em fins de abril, para a primeira experiência de transmissão de aulas, a ser aplicada em Natal, no Rio Grande do Norte.

A TV-Universitária, canal 5, vai captar, via satélite, um sinal gerado na sede do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, S. Paulo. O satélite pertence à série A.T.S.F. e será lançado pela Administração de Aeronáutica e Espaço, dos Estados Unidos. Suas características - incluindo uma antena com dez metros de diâmetro - fazem dele um dos mais perfeitos engenhos desse tipo lançados ao espaço até agora, segundo a opinião do coordenador do Projeto "Saci" no Rio Grande do Norte, Sr. Adauto Motta.

A experiência do Projeto "Saci" - sigla que significa Satélite Avançado de Comunicações em vários municípios norte-riograndenses. Utiliza a TV-Universitária e também três estações de rádio de Natal, Mossoró e Caicó, pertencentes ao Sistema de Movimento de Educação de Base.

Em sua fase final, o Projeto "Saci" prevê o lançamento de um satélite doméstico, para programas de alfabetização em massa, atingindo todo o Brasil. Quinhentas e quarenta e três escolas já estão integradas na experiência.

Os primeiros testes para a recepção de sinais via satélite, no entanto, são aplicadas a apenas 20 escolas, e os cursos a serem transmitidos pela TV de São José dos Campos vão desde as primeiras letras até ao ensino supletivo.

O "Saci", que escolheu o Rio Grande do Norte para sua experiência-piloto, é financiado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Governo do Estado.

Assim na sociedade -

Por José Rangel

A Tv Educativa está começando bem, com um "expert" como Guilherme Neto, no comando. No setor cultural, há um mundo a realizar. Sei que o governador César Cals já determinou convocar muita gente boa, no setor profissional, para participar de debates, organizar programas. Mas, por que não chamar um Milton Dias para escrever sobre Fortaleza, Otacílio Colares sobre vultos de nossa literatura, Lustosa da Costa sobre pecuária, história do telefone, da energia, dos municipios do interior? Tudo, porém, com recurso ao audio-visual, escapando da radiofonia. Sou daqueles que acreditam na TV Educativa e nos que a dirigem. Um pouco de dinamismo e tudo fica "au point", como se diz em França.

8 de março de 1974

TVE - CANAL 5, poderoso instrumento a serviço da educação no Ceará

A inauguração da Televisão Educativa, Canal 5, é um fato que transcende os limites do campo das comunicações para transformar-se num acontecimento de alto relevo na área da educação no Ceará. Não é apenas mais um canal de TV que o Estado ganha, somando-se às duas emissoras comerciais já existentes e uma terceira já autorizada pelo Governo Federal. É um poderoso instrumento de amoitação e democratização da instrução pública e de divulgação cultural.

Mas a TVE representa também o manto de um espirito renovador que não se deteve diante do pessimismo de alguns que não acreditavam na sua concretização ou que não percebem, ainda agora, a importância do papel que ela poderá desempenhar na grande luta que vem sendo travada para elevar os indices de escolarização no Ceará. Nesta luta um grande problema é o do professor, pois não os temos em número suficiente e com o necessário preparo para ocupar um número multiplicado de classe. No Interior do Estado, nos municipios esse problema ainda é mais grave, pois a esmagadora maioria dos mestres é constituida de leigos. A TVE, exigindo nmenor número de docentes qualificados, suprirá em escala considerável essa deficiência do nosso sistema de ensino.

Ato de coragem

A implantação do Canal 5 expressa um ato de coragem do Governo do Estado, não só pelo que representa como inovação no ensino mas também pelo investimento que teve de ser feito para torná-la realidade. Para inovar é preciso recusar e mitos e tabus, é preciso ter visão do futuro. É essa recusa for feita a partir de um pleno conhecimento da realidade educacional e das potencialidades da TV como instrumento educador e culturas. Essa percepção conduziu à decisão de investir sem receio de erro ou desperdicio.