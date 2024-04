O Povo é História

Há 15 anos

2009. ENEM

A favor de vestibular unificado

O Ministério da Educação (MEC) já conquistou a maior parte dos reitores das universidades federais para a ideia de unificar o vestibular em torno de um Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ampliado e melhorado. Depois de dois dias de reuniões em Brasília, os dirigentes já estão praticamente convencidos da necessidade de alterar o processo seletivo.

2009. LAGOSTA

Defeso da lagosta

O período de defeso da lagosta vai durar seis meses este ano. Depois da ampliação de quatro para cinco meses em 2008, a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República resolveu estendê-lo mais uma vez para recuperar a produção do produto, que caiu de 11 mil toneladas em 1991 para sete mil toneladas no ano passado. "Começou em dezembro e vai até maio".

Há 25 anos

1999. BRASIL

Receberá refugiados kosovares

O governo brasileiro vai aceitar receber refugiados kosovares. O Itamaraty só espera uma consulta da ONU para oferecer a ajuda do país e deve receber amanhã um pedido formal da Acnur (Alto Comissariados das Nações Unidas para Refugiados) nesse sentido. A Argentina e o Chile já haviam aceitado, mesmo antes da crise em Kosovo, receber de 15 a 20 famílias de refugiados.

1999. CEARÁ

Agricultores invadem sede

Aproximadamente 200 trabalhadores rurais invadiram ontem pela manhã a sede do município de Mauriti, a 500 quilômetros de Fortaleza, com o objetivo de reivindicar a complementação do pagamento das frentes produtivas. Por uma determinação do governo federal, o salário de cada trabalhador foi reduzido a 50%, passando de RS 90,00 para RS 45,00. A decisão provocou revolta.

Há 35 anos

1989. INTERNACIONAL

Destrói "Cidade da Coca"

Bogotá - A "Cidade da Coca", que pertence ao famoso narcotraficante Pablo Escobar, considerado como chefe do cartel de Medellin, foi destruída ontem pela Polícia colombiana, que incinerou quase quatro toneladas de cocaína. Localizado na zona montanhosa do povoado de San Luís, a 300 quilômetros ao Noroeste de Bogotá, na província da Antioquia, a "Cidade da Coca".

1989. ESPORTES

Bahia invicto na Libertadores

Rio - o Bahia, ao empatar de 1x1 com o Universitário, em lima, não só ficou em excelente situação na Taça Libertadores da América, como também tomou-se o único clube invicto da competição, que o credencia como candidato ao título. O Milionários, da Colômbia, ao ser derrotado pelo Bolivar, perdeu sua invencibilidade. O campeão brasileiro reagiu e empatou.