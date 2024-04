O Povo é História

Há 20 anos

2004. ESPORTES

Detalhes para o Clássico

Quarenta mil ingressos devem ser postos à venda para o clássico de amanhã no Castelão. A novidade para o jogo entre o Ceará e Fortaleza é o aumento no número de bilhetes de meia entrada. Pela primeira vez, o montante destinado a estudantes e idosos chegou a 37,5% da carga total. Serão disponibilizados 45 ônibus extras, além das nove linhas já existentes para aquela área.

2004. VIOLÊNCIA

Falsa blitz e tiroteio na Rocinha

Cinco pessoas morreram e sete ficaram feridas ontem numa disputa entre traficantes por pontos-de-venda de drogas no Morro da Rocinha, localizado em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Um grupo de 60 criminosos fez uma falsa blitz numa via próxima para seguir em carros roubados até a favela. Uma mulher furou o bloqueio e morreu com um tiro na nuca.

Há 30 anos

1994. INTERNACIONAL

Desemprego flagela a Europa

Com a pior recessão do pós-Guerra, o desemprego aparece como a grande mácula para a Europa este ano e atinge o "clube dos Ricos" , sediado em Paris que reúne os 24 países mais desenvolvidos do mundo. Os países mais ricos atingirão este ano o recorde histórico de desemprego, com uma média de 8,5% da sua força de trabalho. Este índice só foi alcançado em 1983.

1994. CIÊNCIA

Novo tratamento dentário

A Organização Mundial de Saúde (OMS), informa que um novo tratamento dentário que não envolve broca, água ou eletricidade evitará com eficácia os problemas nas regiões rurais e pouco desenvolvidas no mundo. O procedimento, denominado Tratamento de Restauração Traumática, consiste em limpeza manual das cavidades causadas pela cárie dentária.

HÁ 40 ANOS

1984. FORTALEZA

Lei que proíbe as garagens

O prefeito César Neto, no final da tarde de ontem, sancionou o projeto de lei, de iniciativa do vereador Samuel Braga (PMDB), proibindo a construção de garagens na Praça do Ferreira. A atitude põe fim a uma grande expectativa reinante nos meios políticos. Ouvido pelo O POVO, Samuel Braga louvou a atitude do Prefeito e considerou a sanção da lei "uma vitória".

1984. MUNDO

Queixa contra os EUA

Haia - O Governo nicaraguense apresentou ontem uma queixa contra os Estados Unidos ante a Corte Internacional de Justiça de Haia, na Holanda, devido ao apoio norte-americano ás "operações secretas", dirigidas, segundo o Governo sandinista, a derrubá-lo anunciou o Embaixador desse País na Holanda, Carlos Arguello. "Todas as ações contra a Nicarágua são ilegais".