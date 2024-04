O Povo é História

Há 25 anos

1999. APOSENTADORIA

Mudança de cálculo

O Ministério da Previdência Social encaminhará em maio ao Congresso proposta de legislação ordinária para regulamentar a reforma constitucional da Previdência Social, aprovada em dezembro, que mudará a forma de cálculo da aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada. A saída, então, seria estender gradativamente o período de cálculo, que é hoje de 36 meses.

1999. BRASIL

Suspenso o palmito importado

Três casos de intoxicação por botulismo em São Paulo em menos de dois anos levaram o Ministério da Saúde, em Brasília, a suspender esta semana a importação de palmitos. A partir de agora, a entrada desses produtos estará condicionada a uma inspeção da indústria estrangeira, conforme memorando enviado pelo secretário de Vigilância Sanitária, Gonzalo Vecinaeu em setembro de 1997.

Há 35 anos

1989. INTERNACIONAL

Meteorito causa prejuízo

Bogotá - Um meteorito "de mais dois metros de altura" caiu em uma região agrícola do sul do país e causou grandes prejuízos nas plantações, mas não deixou vítimas, segundo informou ontem Alfonso Cruz, prefeito do município de Icononzo. Acrescentou que pelo menos 100 fazendas foram atingidas, uma casa foi destruída e cerca de 100 metros de estrada foram inutilizados.

1989. POLÍTICA

O processo de descolonização

Windhoek - O processo de descolonização da Namíbia, em perigo durante uma semana, foi salvo domingo à última hora, quando a África do Sul conseguiu que se deslocassem para Angola os guerreiros da Organização do Povo do Sudoeste Africano (Swapo). Segundo os analistas, a África do Sul aparece como grande vencedora da crise e a Swapo como perdedora.

Há 45 anos

1979. MUNDO

Dominam cidade da Nicarágua

Manágua - Os guerrilheiros sandinistas marcharam ontem pelas ruas de Esteli, entoando canções revolucionárias e exortando a população a combater contra a Guarda Nacional do presidente Anastásio Somoza, da Nicarágua. Milhares de habitantes, temerosos que se repita a luta de setembro passado e os ataques aéreos que precederam a ofensiva final.

1979. ELEIÇÃO

Pleito na Rodésia

Salisbury - Lusaka - A Rodésia começou ontem o processo eleitoral que poderá levar a maioria negra do país a uma pequena parcela de poder, após 90 anos de absoluto dominio da minoria branca de ascendencia europeia. As eleições começaram com a votação das minorias raciais, brancos, mulatos e asiáticos, em quatro distritos eleitorais dos 28.