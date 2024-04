O Povo é História

Há 55 anos

1969. ECONOMIA

A crise do chapéu

Uma comissão de representantes de entidades de classe de Sobral estêve, ontem, com o governador Plácido Castelo, expondo a situação da presente crise econômica que se abate sôbre o artesanato do chapéu de palha, naquela região, e solicitando a ajuda do Estado no sentido de que seja encontrada uma solução para o problema. O governador prometeu empenhar-se.

1969. CIÊNCIA

Cientista aplaude conquistas

Washington, 12 - Os cientistas soviéticos, ao que tudo indica, fizeram importantes progressos para chegar a controlar a fôrça da bomba de hidrogênio, meta que poderá dar lugar à produção barata de eletricidade em quantidade ilimitada. O êxito em pôr freio à mesma fôrça que proluz o calor do sol e as tremendas explosões termonucleares seria um grande passo.

Há 65 anos

1959. INTERNACIONAL

Detonações de "baixo rendimento"

WASHINGTON, 11 - (IPS) - As três detonações feitas pelos Estados Unidos no espaço, nos dias 27 e 30 de agosto e 6 de setembro do ano passado foram de "baixo rendimento", segundo acentuou o subsecretário da Defesa Donald A. Quarles, ao discutir o "Projeto Argus" em entrevista coletiva no Pentágono. Os Estados Unidos haviam realizado três provas atômicas no Atlântico Sul.

1959. MUNDO

Cento e vinte mil japoneses

TÓQUIO, 11 - (FP) - Cento e vinte mil japoneses, pelo menos, casaram-se ontem, ao mesmo tempo que o Principe herdeiro e Michiko Shoda contraíam núpcias. Numerosas famílias organizaram festas nos lares, celebrando o casamento principesco. No templo da deusa sol, Michiko tornou-se não somente espôsa de Akihito, mas adquiriu o título de Princesa herdeira.

Há 75 anos

1949. FUTEBOL

Campeonato da 2º divisão

Realizaram-se sábado e domingo passados as duas rodadas do Campeonato de Futebol, promovido pelo Departamento Autonomo da Segunda Divisão. Preliaram trás-ante-ontem Aguia do Norte e Platense e Porangaba e Novo Horizonte. Confirmando mais uma vez a sua classe e o seu poderio, o esquadrão do Aguia triunfou sobre o seu adversário pela contagem de 3x0.

1949. POLÍTICA

Declaração de Acheson

Washington, 111 - AFP - Acheson entregou à imprensa uma declaração que pode explicar "porque a concessão de material militar e créditos financeiros, destinados a aumentar a força defensiva de certos paises, serviria os interesses vitais do povo norte-americano"; Recorda as circunstancias políticas e geográficas que induziram aos Estados Unidos a assinar o Pacto do Atlântico.