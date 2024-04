O Povo é História

Há 40 anos

1984. BRASIL

150 mil em favor das eleições diretas

A campanha nacional das Oposições em favor das eleições diretas para Presidência da República transferiu ontem seu quartel general para Porto Alegre. Cerca de 150 mil pessoas (segundo a polícia, 30 mil) se concentraram na praça em frente à Prefeitura para aplaudir políticos e artistas populares que subiram ao palanque para defender a causa das direitas já.

1984. HOMENAGEM

Demócrito Rocha é lembrado

14 - Esta é uma data especial para O POVO e para toda a imprensa cearense, porquanto assinala o transcurso do aniversário de nascimento de Demócrito Rocha, o político, poeta e, acima de tudo, o jornalista que inscreveu seu nome para sempre nos anais da História do Ceará. Demócrito, baiano de Caravelas, onde nasceu a 14 de abril de 1888, amou como poucos a terra que adotou.

Há 60 anos

1964. MUNDO

Resistência persiste em cuba

Washington, (IPS) - A resistência anti-comunista persiste em Cuba, a despeito das impiedosas táticas de repressão usadas pelo regime de Fidel Castro, inclusive algumas de requintes de terror, como, por exemplo, "tribunais militares móveis". Um estudo feito pelo "Comitê do Cidadãos em prol de uma Cuba Livre" diz que a resistência existe em Cuba em escala maior.

1964. FUTEBOL

América e Gentilândia

No encontro de quarta-feira, as equipes do Gentilândia e do América estarão jogando uma cartada de grande importância, já que o perdedor irá se juntar ao Calouros Ar, na última colocação. Esta ameaça obrigará certamente a que os dois quadros se esforcem ao máximo para evitar uma nova derrota. Tendo em vista esta situação é de se esperar um duelo intenso.

Há 80 anos

1944. GUERRA

Abatidos 126 aviões nazistas

LONDRES, 12 - Reuters - A noite de ontem a RAF atacou a cidade de Aachen, bem assim a de Hannovere, que foi mais uma bombardeada. Foram também atacados outros objetivos na Alemanha Ocidental. Com a destruição de 54 aviões inimigos ontem, por aviões norte-americanos em ataques a objetivos industriais na Alemanha, eleva-se a 126 o numero de maquinas.

1944. INTERNACIONAL

O rei da Itália cumpriu o seu dever

Londres, 13 - A decisão do rei Vitor Emanuel de abdicar o trono está destinada a ter consequencias de grande importancia e poderá facilitar a formação de um governo mais representativo. Tudo depende da questão de saber se os partidos democratas estão de acordo com essa solução de tendencia contemporizadora e se decidirão participar do novo governo sem esperar queda de Roma.