O Povo é História

Há 30 anos

1994. INTERNACIONAL

Dois de seus helicópteros

Caças a jato dos Estados Unidos derrubaram dois helicópteros norte-americanos no Norte do Iraque depois de, evidentemente, os terem tomado por aparelhos iraquianos que violavam a zona de proibição de vôos, informaram ontem, autoridades de Washington. O incidente aconteceu por volta das 4h30min, hora de Brasília, 56 quilômetros ao Norte de Irbil, no Iraque.

1994. ESPORTES

Seguro será de US$ 30 mi

A CBF vai fazer um seguro de US$ 30 milhões para os jogadores da Seleção Brasileira que vão disputar a Copa do Mundo, nos EUA. O seguro é o maior da história da Seleção e equivale a cerca da metade do valor total dos passes. Um "pool" de 14 seguradoras vai bancar o contrato, que terá a participação de empresas internacionais, só valerá em casos de morte ou invalidez.

Há 40 anos

1984. CEARÁ

Diretores a favor da lista sêxtupla

A partir deste ano, a escolha dos directores de estabelecimentos de ensino estaduais seguirá um novo critério. A elaboração de listas sêxtuplas da qual participarão os candidatos que preencham os requisitos necessários e que tenham obtido maior número de votos dos colegas em eleições democráticas. Os seis mais votados comporão a lista a ser encaminhada.

1984. CHILE

Impedida reunião de sindicatos

Santiago do Chile - Obrigados por uma ordem militar, expedida quase na véspera, o Comando Nacional de Trabalhadores, de oposição ao Governo chileno, suspendeu uma assembléia que ia ser realizada ontem para convocar uma greve nacional. Uma ordem militar expedida dias antes e que torna obrigatório o pedido de autorização prévia para atos públicos.

Há 50 anos

1974. ENCHENTE

Interdição na BR 116 e BR 304

O Ceará está quase todo isolado de outros Estados e vários municipios sem qualquer comunicação entre si. A situação piorou sensivelmente neste fim de semana com as águas do rio Jaguaribe destruindo estradas e subindo a cada dia. Iguatu, Saboeiro e Tauã estão novamente inundados e o transporte utilizado, nesses municipios, tem sido mesmo o barco.

1974. CIDADE

Exploração nos preços

A população de Fortaleza defrontou-se durante os dias maiores da Semana Santa com uma onda alta de preços em todos os produtos de primeira necessidade. Apesar dos grandes estoques de pescado em nenhum momento prevaleceu a tabela de preços fixadas no inicio da semana pelo Delegacia local da SUNAB, em que face a procura desencadeou-se uma exploração com quilo.